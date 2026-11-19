אבל כבד ירד הבוקר (חמישי) על העיר בית שמש, עם היוודע דבר פטירתו של מרדכי מאיר חשין, נער בן 14 תושב העיר, שהלך לעולמו הלילה בביתו לאחר שבשנה האחרונה התמודד עם מחלת הסרטן.

חשין התגורר עם משפחתו ברחוב מרים הנביאה בעיר. בני משפחתו, אביו שמעון וסביו אפרים חשין ואברהם יהושע גוטמן, ספדו לו בכאב עם פרסום דבר פטירתו.

בהודעה שפרסמה המשפחה תואר הנער כ"עלם חמודות, אציל מידות וטהור לב", והודגש כי היה אהוב על סביבתו ושקד על לימודיו בשמחה ובמאור פנים.

מסע הלווייתו יצא היום בשעה 12:00 מבית המשפחה ברחוב מרים הנביאה 8 בבית שמש. בהמשך, בשעה 15:30, תימשך הלוויה מבית ההלוויות שמגר בירושלים בדרכה להר המנוחות, שם יובא למנוחת עולמים.