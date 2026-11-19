בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג (ICJ) קבע היום (חמישי) כי מיאנמר ביצעה רצח עם נגד בני המיעוט המוסלמי הרוהינגה במהלך פעולות כוחות הביטחון שלה בשנת 2017.

על פי פסק הדין, כ-10,000 מבני הרוהינגה נרצחו, ובמהלך הפעולות הצבאיות בוצעו גם מעשי אלימות מינית ופגיעות קשות באזרחים.

ההכרעה נחשבת לתקדימית בשל הטלת האחריות על המדינה עצמה, והיא עשויה להיות בעלת חשיבות משפטית גם לתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בגין המלחמה ברצועת עזה.

פסק הדין ניתן שבע שנים לאחר שגמביה הגישה את התביעה נגד מיאנמר. השופטים הכירו בבני הרוהינגה כקבוצה אתנית מובחנת וקבעו כי המעשים שביצעו נגדם כוחות הביטחון הגיעו לרף המשפטי הנדרש להגדרת רצח עם.

במהלך הקראת ההכרעה התייחס נשיא בית הדין, השופט יוג'י איוואסאווה, למעשי ההרג שביצעו כוחות הביטחון של מיאנמר, לאלימות ולפגיעה בילדים ובאזרחים שניסו להימלט.

השופטים קבעו כי במסגרת הפעולות הצבאיות הוצאו להורג גברים ונערים, נשים נפגעו ממעשי אלימות מינית, ומאות כפרים הועלו באש או נהרסו.

בית הדין מתח ביקורת גם על התנהלות הרשויות במיאנמר לאחר האירועים, וקבע כי המדינה לא חקרה כראוי את מעשי האלימות ואף מנעה גישה לחלק מהראיות ומהעדים שנדרשו לבירורם.