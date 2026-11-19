בית המשפט העליון הורה למשרד החינוך, לשר החינוך וליועצת המשפטית לממשלה להגיש את תגובתם לבקשה לצו ביניים בתוך שבעה ימים, במסגרת עתירה שעניינה חלוקת תקציבי התמיכה לארגוני ילדים ונוער.

בהחלטתה קבעה שופטת בית המשפט העליון וילנר כי תגובתה המקדמית של המדינה לגוף העתירה תוגש בתוך 45 ימים. בשלב זה לא התקבלה הכרעה בטענות העותרים לגופן.

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד יהודה אבלס על ידי הארגון הציבורי 'אמת ליעקב בישראל' וארגון הנוער הארצי 'פרחי הדגל'.

לטענת העותרים, מבחני התמיכה הקיימים של משרד החינוך, שלא עודכנו מאז שנת 2019, משמרים חלוקת תקציבים היסטורית ופוגעים בארגוני נוער גדולים וצומחים בציבור החרדי, שכן התקצוב הממשלתי אינו משקף את היקף הפעילות והגידול במספר החניכים.

על פי נתונים שהוצגו בעתירה ומסתמכים על נתונים רשמיים שמסר שר החינוך לכנסת, ארגוני הנוער הקטנים מקבלים בממוצע תקצוב הגבוה פי 2.7 לחניך בהשוואה לארגונים הגדולים.

עוד נטען כי התקצוב הממוצע בארגונים אחרים עומד על כ-609 שקלים לחניך, בעוד שארגון 'פרחי הדגל' - המונה כ-61,162 חניכים וחניכות ב-260 סניפים הפרוסים ב-42 ערים ויישובים - מתוקצב בשנת 2026 בכ-120 שקלים לחניך.

בעתירה נטען כי במבחני התמיכה הנוכחיים רק 30 אחוזים מתקציב התמיכה מחולקים לפי מספר החניכים, וגם רכיב זה כפוף לתקרות גידול שנתיות, מצב שלדברי העותרים מותיר עשרות אלפי חניכים חדשים ללא ביטוי תקציבי תואם.

טענה נוספת נוגעת להגבלת מספר הסניפים המוכרים לתקצוב, שלפיה מוכר מרכז פעילות אחד לכל 5,000 תלמידים ביישוב בלא התחשבות מספקת במספר החניכים הפעילים. בשל כלל זה, צוין בעתירה, בשנת 2025 לא הוכרו לצורך תקצוב 76 מתוך 252 סניפיו הפעילים של 'פרחי הדגל'.

העותרים ציינו עוד כי משרד החינוך מפעיל בתכניות אחרות מנגנוני חלוקה המבוססים על מספר החניכים בפועל ללא אותן מגבלות, ובהן תכנית 'דרך חדשה' ותכניות תמיכה ייעודיות לחברה הערבית.

כמו כן הוזכר בעתירה סעיף 64 בהסכם הקואליציוני, שלפיו התחייבו הצדדים לפעול לחלוקה שוויונית של תקציבי ארגוני הנוער משנת 2023, טענה שלדברי העותרים לא מומשה בשינוי מבחני התמיכה עד כה.

מהנהלת הארגונים העותרים נמסר בעקבות ההחלטה כי העתירה נכנסה למסלול דיונים בבית המשפט העליון, וכי לטענתם קיימים פערי תקצוב משמעותיים בין חניכים בציבור החרדי לבין חניכים במסגרות אחרות, תוך ציפייה להכרעה שתסדיר את החלוקה לכלל הארגונים והיישובים.