תושב שיקגו עומד בפני האשמות בפשע שנאה ובתקיפה חמורה, בעקבות תקיפתו האלימה של גבר יהודי בחודש ספטמבר האחרון, שבסיומה קרא התוקף סיסמה אנטי-ישראלית.

החשוד, ג'וזף היינס בן 37, נעצר ביום ראשון במעונו שבשכונת לינקולן סקוור, בעקבות חקירה שבה נקשר לתקיפה שאירעה ב-17 בספטמבר ברחוב נורת' קלינטון שברובע ווסט לופ, שבה נפגע גבר יהודי בן 38.

לפי מסמכי המעצר, היינס פנה אל הקורבן - שעטה כיפה על ראשו - וברר אם הוא יהודי ואם הוא מגדיר עצמו ציוני.

מיד לאחר חילופי הדברים, על פי הודעת המשטרה, ספג המותקף מכה באגרוף בפניו, שבעקבותיה נגרם לו קרע בשפה העליונה, בעוד החשוד בורח מהמקום תוך שהוא קורא "שחררו את פלסטין". על פי פרוטוקולי בית המשפט, היינס הובא ביום שני בפני שופט לדיון בעניינו בבית המשפט הפלילי לייטון.

מתברר כי התקרית בווסט לופ התרחשה בזמן שהיינס כבר היה כפוף להליכים פליליים בגין שני אירועי אלימות קודמים שאירעו במערך התחבורה הציבורית של שיקגו.

באישום אחד, המתייחס ל-24 במאי, נטען כי תקף באגרוף בפניו עובד של רשות התחבורה העירונית בתחנת קלינטון ואף ניסה לחטוף את תיק הגב שלו. באישום נוסף, הנוגע ל-2 באפריל, יוחסה לו תקיפת נוסע בקו האדום בתחנת נורת' קלייבורן שבה נשבר אפו של הנפגע.

בגין שתי הפרשות הללו שוחרר היינס למעצר בית מלא בפיקוח איזוק אלקטרוני, תוך שיותר לו לצאת מביתו רק לצורך טיפולים רפואיים הקשורים למצבו הנפשי.