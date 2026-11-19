השר מיקי זוהר (הליכוד) מביע תמיכה בניסיונותיו של נפתלי בנט לקדם ממשלת אחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"תקפתי את בנט רבות בשנים האחרונות אבל יש לי תחושה עכשיו שונה, אולי בנט הוא השפוי היחיד בגוש השינוי. "הוא מבין שממשלה עם מפלגות ערביות זה לא רלוונטי, וממשלה צרה עם מפלגות חרדיות זה לא רלוונטי, הוא פועל לאחדות כדי למנוע בחירות", טען זוהר.

"אם הדבר הזה יקרה בנט יקבל קרדיט גדול על המהלך הזה", אמר. "זה נראה או נשמע שאנחנו בעולם מקביל, אני לא האמנתי שאני אגיד אפילו דברים כאלה בשבחו של בנט, זה משהו שלא קרה הרבה מאוד שנים. אם הוא יוביל למתווה של אחדות אני חושב שעם ישראל יוקיר לו על כך תודה".

לצד המחמאות לבנט, זוהר הבהיר כי מבחינתו הסכם אחדות שיכלול רוטציה בין נתניהו לאיזנקוט צריך להעניק לנתניהו את תקופת הכהונה הראשונה. את עמדתו נימק בקשר שבין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובאפשרות לקדם בתקופה זו משימות ביטחוניות.

זוהר העלה גם אפשרות נוספת בנוגע לעתידו הפוליטי של נתניהו, והזכיר את הבחירות הצפויות לנשיאות המדינה. "יש עוד שנה וחצי עוד אירוע מכונן, צריך להיבחר נשיא מדינה ולכו תדעו אולי זו יכולה להיות אופציה מעניינת".

לדבריו, ההתפתחויות הללו עשויות לאפשר לצדדים להגיע להסכם שיאזן בין האינטרסים הפוליטיים שלהם. "יש הרבה מאוד דברים שיכולים לקרות, שיכולים להביא את זה למצב שתהיה אחדות שוויונית".