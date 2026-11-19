רני (רענן) אלון, בן 72 מקיבוץ טירת צבי, איש חינוך ותיק וראש בית המדרש מבוע, הלך לעולמו בבית החולים העמק בעפולה לאחר שנאבק על חייו במשך שבועיים. בצהריים (חמישי) הוא הובא למנוחות בבית העלמין בקיבוצו.

אלון נפצע באורח קשה בעת שככל הנראה קפץ לשחות במעיין חונזיר, המוכר גם כעין נזם, בין טירת צבי לשדה אליהו.

הוא היה דמות מוכרת בקהילת טירת צבי ובעולם החינוך, ובמשך שנים רבות ליווה תלמידים ובוגרים במסגרות חינוכיות שונות. בני משפחתו ומכריו תיארו אדם שסקרנותו לא פסקה, שהקדיש את חייו ללימוד וליצירת קשר אישי עם בני אדם, ושראה במשפחתו הגדולה את אחד ממקורות האושר המרכזיים בחייו.

רני אלון נולד בכפר הרואה שבעמק חפר לתמר ונתן, שהיו ממקימי קיבוץ עין הנצי"ב. כבר בנעוריו הצטרף לתנועת בני עקיבא, ובגיל 16, במהלך מחנה קיץ של התנועה, הכיר את נעמי, מי שלימים הייתה לרעייתו.

ההיכרות במחנה הקיץ הפכה לקשר שנמשך לאורך השנים ובגיל 20 הם נישאו. בשנת 1980 הגיעו בני הזוג לקיבוץ טירת צבי עם שני ילדיהם הצעירים. במהלך השנים נולדו להם בקיבוץ שבעה ילדים נוספים, והמשפחה התרחבה לתשעה ילדים, 44 נכדים וארבעה נינים. רוב בני המשפחה ממשיכים להתגורר בטירת צבי.

מכריו סיפרו כי אלון נהג לתאר את עושרו לא במונחים כספיים, אלא באמצעות המשפחה שהקים. כשהיה מדבר על ילדיו היה אומר "אני מיליונר", ולאחר שנולדו נכדיו נהג להכריז בחיוך: "אני מיליארדר".

בשני העשורים האחרונים היה חלק מהעשייה בבית המדרש מבוע ובמכינת עין פרת. תחילה שימש ראש תוכנית ובהמשך כיהן כראש בית המדרש. גם לאחר שיצא לגמלאות לא התרחק מעולם הלימוד והמשיך לקיים חברותות עם בוגרים בבתיהם.

בני המשפחה ספדו לו בשיחה עם ynet ותיארו את רוחב תחומי העניין שלו ואת הקשרים שטיפח עם תלמידיו לאורך השנים.

"איש של אנשים, של ידע, של סקרנות ושל תחומי עניין בלתי נגמרים, פעל רבות להקמת מכינות שונות, כדי שלכל בוגר של מערכת החינוך יהיה מוסד מתאים", סיפרו.

עוד הוסיפו: "בשני העשורים האחרונים עבד והיה חלק בלתי נפרד ממדרשת מבוע ומכינת עין פרת. הוא התחיל כראש התוכנית, המשיך כראש בית מדרש ובפנסיה המשיך להיות זמין ללימוד בחברותות בבתי הבוגרים, נתן לכל אחד את התחושה שהוא הכי יקר וקרוב".

שכנתו, דליה יוחנן, תיארה את מקומו המרכזי של אלון בחיי הקהילה ואת יכולתו ליצור קשר אישי עמוק עם אנשים רבים. "איבדנו אדם מרכזי בקיבוץ ובקהילה שלנו, ציוני, ערכי ופטריוט, מחנך ענק, אדם שכולו לב גדול ותורם לקהילה, לנוער. אינספור ישראלים מסתובבים כאן בינינו בתחושה שרני היה החבר הכי קרוב והכי טוב שלהם, היכולת שלו לפתוח את הלב ולהתחבר היא ענקית".