אף פעם לא מאוחר: בגיל 76 ביקש להניח תפילין, והמשפחה הגשימה לו את החלום

רגע מרגש של התקרבות למסורת היהודית הפך לסרטון שצבר תאוצה ברשת.

משפיענית הרשת מורן כהן שיתפה תיעוד שבו אביה בן ה-76 מקבל לראשונה בחייו זוג תפילין, לאחר שביקש מבני משפחתו להתחיל להניחן.

בני המשפחה החליטו להפתיע את האב בביתו והעניקו לו את התפילין שרכשו עבורו. האב הנרגש הניח את התפילין והזיל דמעה, לעיני בני משפחתו.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפרה כהן על ההתרגשות הגדולה שחוותה: "ימות המשיח, אין אושר גדול מזה. התפללתי ליום הזה שאבא שלי יתפלל".

לצד הסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה כהן על משמעות הרגע עבורה ועבור משפחתה. "מי אמר שניסים קורים רק בסיפורים? אבא שלי בן 76. והשבוע, בפעם הראשונה בחייו, זכינו לקנות לו תפילין!", שיתפה.

"76 שנים של חיים, של דרך, של מסע… ופתאום מגיע הרגע הזה שבו הנשמה מבקשת להתקרב עוד קצת לאבא שבשמיים", כתבה.

כהן תיארה את תחושותיה לנוכח החלטתו של אביה להתחיל להניח תפילין דווקא בגילו: "אני מסתכלת על אבא שלי והלב שלי פשוט מתפוצץ מהתרגשות. תגידו לי אתם, אלה לא ימות המשיח?!"

לדבריה, הרגע המשפחתי מסמל תופעה רחבה יותר של התקרבות ליהדות: "דור שבו בנים ובנות זוכים לקרב את ההורים שלהם לבורא עולם. דור שבו יהודים מגלים מחדש את האור שתמיד היה בתוכם".

בהמשך ביקשה כהן להעביר מסר לצופים שנחשפו לתיעוד, שלפיו אף פעם לא מאוחר להתחזק באמונה ובקיום מצוות: "ומי אמר שמאוחר מדי להתחיל? גם בגיל 76 אפשר להתחיל להניח תפילין, וגם בגיל 76 אפשר להתחיל פרק חדש עם בורא עולם!"

היא פנתה לאביה בברכה אישית: "אבא שלי היקר, איזו זכות נפלה בחלקנו. יהי רצון שתזכה להניח את התפילין עוד שנים רבות, מתוך בריאות, שמחה ואמונה".

את הפוסט חתמה במילים: "אשרינו שזכינו להיות יהודים! ואם הסרטון הזה הגיע אליכם, תזכרו: אצל בורא עולם אף פעם לא מאוחר. הנשמה היהודית תמיד יודעת את הדרך הביתה".