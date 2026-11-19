אלבום חדש בשם "הרואה - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל", שיצא לאור בהוצאת סטודיו חיבורים, מציג אוסף נרחב של תמונות היסטוריות מחייו של הרב קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל וראש ישיבת מרכז הרב, לצד תיעוד מראשית ההתיישבות היהודית בארץ, הסברים היסטוריים וציטוטים מכתביו.

האלבום, המשלב עבודת מחקר היסטורית עם תיעוד חזותי, מבקש להציג את דמותו של הרב קוק לא רק באמצעות תורתו וכתביו, אלא גם דרך התמונות שנותרו מתקופתו, האנשים שסבבו אותו והמקומות שבהם פעל.

במבוא לספר מתארים העורכים את מטרתו: "באלבום זה קובצו רבות מתמונותיו של הרואה - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הרב קוק כיהן כרבה הראשי הראשון של ארץ ישראל והיה מענקי הרוח של העולם התורני. גדל בתורה והורה והגה דעות, מאבות הציונות הדתית וממעצבי השקפתה. האלבום מביא מעט מזיו פניו, ומתארו של צדיק מופלא זה".

העורכים מדגישים כי התמונות אינן מתעדות רק את דמותו האישית של הרב, אלא גם את פעילותו הציבורית ואת מעורבותו בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל.

"במשך שנות חייו פעל הרב למען העם בכל התפוצות ובארץ בפרט. חיזק ועודד את בני הישוב בארץ, והיה מסור אליהם בכל מאודו. נתן למצוא במקורות השונים המתעדים את התקופה את מעורבותו ועידודו לכל פעילות של בנייה והתפתחות ויחד עם זאת גם דברי ביקורת, מלב אוהב, בעת הצורך".

אחד המאפיינים המרכזיים של האלבום הוא החיבור בין התמונות האישיות של הרב קוק לבין צילומי המושבות והשכונות שהוקמו בארץ ישראל בתקופתו. "לאורך הספר מוצגות תמונות מחייו בשילוב תמונות מנופי המושבות והשכונות שנבנו סביב אותה התקופה והיו את ראשית בנייתה של הארץ. לצד התמונות מופיעים הסברים, זיהוי אישים המופיעים בתמונות, וציטוטים מכתביו".

תמונות הרב קוק מסודרות בספר בסדר כרונולוגי, ואילו תמונות המושבות והשכונות משולבות ביניהן בעמודים בעלי רקע צבעוני. בכך מבקשים העורכים לאפשר לקוראים להתבונן בדמותו של הרב על רקע התקופה ההיסטורית שבה חי ופעל.

מאחורי האלבום עומדת עבודת איסוף ושחזור נרחבת. לצורך הכנתו נסרקו מחדש תמונות ותשלילים ממקורות שונים, במטרה להציג את התיעוד ההיסטורי באיכות גבוהה.

אחת ההחלטות הבולטות של העורכים נוגעת דווקא לשימוש בטכנולוגיה. בתקופה שבה תמונות היסטוריות עוברות לעיתים עיבוד ושחזור באמצעות בינה מלאכותית, בחרו יוצרי האלבום להימנע מכך.

"נסרקו תמונות ותשלילים רבים מחדש באיכות גבוהה, מארכיונים וממקורות נוספים עבור אלבום זה. לתמונות המופיעות בספר, לא נעשתה עבודת עריכה בתוכנות 'בינה מלאכותית' (AI). בעת הצורך התמונות עברו עריכה בתוכנת פוטו-שופ".

העורכים מוסיפים כי בחלק מהמקרים נחתכו תמונות כדי לאפשר הצגה מוגדלת של פרטים מתוכן, וכי מספר מצומצם של תמונות הרב קוק לא נכללו באלבום משיקולים שונים.

לצד התצלומים משולבים לאורך הספר קטעים מתוך כתביו של הרב קוק. "לאורך הספר מובאים ציטוטים מכתבי הרב קוק. בדרך כלל הם אינם קשורים ישירות לתוכן התמונות המופיעות לצידם, ומטרתם להוסיף מאורותיו של הרב".

האלבום כולל גם תצלומים של אישים רבים שהיו חלק מעולמו של הרב קוק. עם זאת, בשל מגבלות המקום לא ניתן היה להרחיב על כל אחד מהם. "מגוון גדול של אישים רבי מעלה מופיעים בתמונות אשר בספר זה. עקב אילוצי מקום התאפשר להרחיב רק על חלקם. כמובן שאין בכך מלהוריד מערכה ותרומתה של דמות כזו או אחרת".

על עבודת המחקר וזיהוי המצולמים הופקד הרב שמריה גרשוני, שגם כתב הסברים המלווים את התמונות יחד עם סטודיו חיבורים. הרב צוריאל חלמיש סייע בתחקיר ובזיהוי המצולמים.

לצורך הכנת האלבום נעזרו העורכים בשורה ארוכה של ארכיונים ומוסדות, ובהם הארכיון הציוני המרכזי, הספרייה הלאומית, בית הרב קוק, ארכיון קק"ל, ארכיון לע"מ, מוזיאון ישראל, יד יצחק בן צבי, ארכיון הקונגרס האמריקאי ומוסדות נוספים בארץ ובעולם.

בין הצלמים ההיסטוריים שתמונותיהם מופיעות באלבום נמנים צבי אורון, יעקב בן דב, צדוק בסן, אברהם סוסקין, צבי פייגין וזולטן קלוגר.

העורכים הסתייעו גם בספרי מחקר וזיכרונות על הרב קוק, בעיתונות התקופה ובמקורות תורניים, בהם ספרי הרב משה צבי נריה, "מלאכים כבני אדם" מאת שמחה רז וכתבים נוספים.

בסיום המבוא מבקשים העורכים להודות לצלמים ולמי שסייעו בשימור התיעוד ההיסטורי: "הוקרה לצלמים שבזכות עמלם זכינו לתיעוד מאורו ותקופתו של הרב".

את הספר חותמים העורכים בפסוק מספר ישעיהו: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה".