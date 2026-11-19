כשחבר הכנסת ישראל זרי צפה בסרטון הישן של אלישע מדן, שבו נשמע חבר הכנסת מהליכוד מטיח אמירות הומופוביות קשות בפעיל שמאל, הוא יכול היה להצטרף לגל הגינויים שהתעורר ברשתות החברתיות.

אלא שזרי, המשתייך בעצמו לקהילת הלהט"ב, בחר בדרך אחרת: הוא פנה למדָן וביקש לשוחח איתו. המפגש בין השניים הסתיים בהתנצלות מפורשת של מדן על הדברים שאמר לפני 14 שנה.

"ראיתי את הסרטון, עם אמירות הומופוביות לא פשוטות, שעשו לכולנו כואב בבטן", אמר זרי בפתח השיחה המשותפת. הוא סיפר כי התגובה המיידית לפרסום הייתה דרישה לגנות את מדן ולהתעמת איתו, אך מבחינתו הייתה אפשרות נוספת.

"אני יודע שאוטומטית כולם רצו תגנו, תריבו. אבל רגע לפני זה חשבנו שהרבה יותר נכון לבוא ולדבר", הסביר. לדבריו, הוא ביקש להפוך את המקרה להזדמנות לקדם תרבות שיח אחרת בכנסת, גם כאשר מדובר בהתבטאויות פוגעניות.

"אני מעריך את זה. האמת שלא התכוונתי להגיב, זה היה לפני הרבה שנים, לפני עשור וחצי", אמר מדן, "הפה שלי היה מטונף, אמרתי דברים מגעילים. זה היה בעידנא דריתחא".

הסרטון המדובר צולם בשנת 2012, מחוץ להתנחלות אביגיל, שמדן נמנה עם מקימיה. במהלכו נראה מדן מתעמת עם עזרא נאווי, פעיל שמאל וממייסדי ארגון "תעאיוש". במהלך העימות הטיח מדן בנאווי אמירות בוטות בעלות אופי הומופובי.

נאווי, שהורשע בעבר בביצוע מעשה סדום בנער פלסטיני בן 15 ובעבירות נוספות, היה מעורב בעימות עם מדן מחוץ ליישוב. בשיחה עם זרי טען מדן כי הרקע להתפרצותו היה הטרדה שחווה מצד נאווי. "בן אדם בא והטריד אותי בבית, הטריד את הילד שלי, העלה דברים לא ראויים", אמר. עם זאת, הוא לא הסתפק בתיאור הנסיבות והבהיר כי הוא מתחרט על השפה שבה השתמש.

"קודם כל אני מבקש סליחה", אמר מדן. "הסליחה הזו היא באמת מעומק הלב, בגלל שיש לי חברים, קרובי משפחה, שנלחמו איתי כתף אל כתף, בעזה, בלבנון, חברים להט"בים שהם חברי אמת שלי". הוא הוסיף כי מדובר בחברויות ובקשרים משפחתיים ארוכי שנים, וכי הוא רוחש לאותם אנשים אהבה רבה. "זה לא ראוי, אני לא אתבטא ככה", התחייב.

זרי הדגיש כי מבחינתו יש חשיבות לא רק לעצם ההכרה בטעות, אלא גם לנכונות לומר זאת בפומבי. "אני חושב שגם להגיד סליחה זו גדולה", אמר, והוסיף כי הוא מבקש לראות בכנסת מציאות שבה אפשר להתעמת עם אמירות פוגעניות בלי לוותר על האפשרות לשוחח עם מי שהשמיע אותן.

"אני חושב שאנחנו באמת צריכים להסתכל קדימה, וליצור פה מציאות יותר טובה", אמר זרי. "אני באמת שמח לשמוע את הדבר הזה כי זה נותן תקווה שגם דעות משתנות וגם אנחנו מתבגרים וגם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד - זה לא נכון, זה לא תקין וזו לא המציאות שאנחנו רוצים לראות".

בסיום המפגש חזר מדן אל היוזמה הציבורית שהוא מקדם מחוץ לכנסת, והזמין את מי שמעוניין לשוחח עמו להגיע למאהל האחדות. "אני מזמין אתכם לבוא אליי לאוהל. אני אדבר עם כל מי שרוצה לדבר איתי", אמר. את דבריו חתם בהתנצלות נוספת: "אני אוהב את כולם וסליחה ממי שנפגע".