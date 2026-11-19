לוחם ההנדסה הקרבית אושר אברהם, בן 19 וחצי מרחובות, אותר ביום שישי האחרון ללא רוח חיים בחדרו בבסיס צה"ל בצפון הארץ.

כמעט שבוע לאחר מותו, הוא טרם הובא למנוחות, על רקע מחלוקת בין משפחתו לבין המכון לרפואה משפטית בנוגע לביצוע נתיחה שלאחר המוות.

על פי הפרטים שנמסרו למשפחה, זמן קצר לאחר כניסת השבת נשמעה ירייה בבסיס. קצינים וחיילים שנכנסו לחדרו של אברהם מצאו אותו פצוע ומדמם, כשנשקו האישי מונח בסמוך אליו. גורמי הרפואה שהוזעקו למקום קבעו את מותו.

חוקרי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) הגיעו לבסיס ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בצה"ל עדכנו את בני המשפחה כי הממצאים הראשוניים מעלים חשד שאברהם שם קץ לחייו, אולם בני משפחתו דוחים את האפשרות ודורשים לברר את נסיבות מותו באמצעות נתיחה.

בעקבות דרישת המשפחה, ובתמיכת חוקרי מצ"ח, הוגשה בקשה לבית המשפט להורות על נתיחת גופתו של אברהם, המוחזקת במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

בית המשפט נעתר תחילה לבקשה והוציא צו המאפשר את ביצוע הנתיחה. אלא שבהמשך הודיעו אנשי המכון לרפואה משפטית כי לאחר קבלת הגופה נערכו בדיקת CT ובדיקה חיצונית, וכי הממצאים מאפשרים לקבוע שסיבת המוות היא פגיעת ירי, ללא צורך בנתיחה נוספת.

במכון הבהירו כי ההכרעה בשאלה אם מדובר במעשה אובדני או באירוע בעל רקע פלילי נתונה בידי גורמי החקירה הצבאיים, ולא בידי המכון.

אתמול (רביעי) התקיים דיון נוסף בבית משפט השלום בקריית שמונה, שבו נשמעו עמדות נציגי המכון, מצ"ח ובני המשפחה. בתום הדיון החליט בית המשפט לקבל את עמדת המכון ולבטל את צו הנתיחה שניתן קודם לכן. בשל המחלוקת, הלווייתו של אברהם טרם התקיימה.

בריאיון ל-ynet סיפרה אמו של הלוחם, אסתר אברהם, על בנה ועל הקושי לקבל את המסקנה הראשונית שהוצגה למשפחה. "אני לא מאמינה שאושר עשה לעצמו משהו, אין מצב", אמרה. "זה ילד שמח, כשמו כן הוא - אושר. הוא דחה את הגיוס כדי להעלות פרופיל ולהתגייס ליחידה קרבית".

לדבריה, אושר היה נחוש לשרת כלוחם, ולפני מספר חודשים סיים בהצטיינות את מסלול ההכשרה בהנדסה קרבית כמפעיל ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

אסתר שחזרה את ההתכתבות האחרונה עם בנה הבכור, שהותיר אחריו שתי אחיות, אליאור בת ה-17 ורומי בת ה-7. "הוא כתב לי 'אמא, אני אוהב אותך' עם לב. עניתי לו 'גם אני אוהבת אותך'. ואין הודעת תגובה מאושר, שזה מאוד חריג. התקשרתי אליו והוא לא ענה", סיפרה.

"כתבתי לו שנדבר במוצ"ש כי אני שומרת שבת. פתאום, כשאנחנו בקידוש, קיבלנו טלפון הביתה שקרה משהו לאושר, ואחרי כמה דקות הגיעו אנשי הצבא והודיעו שהוא נמצא מת בחדר שלו".

בהמשך השבוע שוחחה עם פתולוג ועם עובדת סוציאלית מהמכון לרפואה משפטית, שהסבירו לה על הבדיקות שבוצעו ועל ההחלטה שלא לבצע נתיחה.

אלא שההסברים לא הניחו את דעתה. "נתנו לנו תחושה שמנתחים את הגופה", אמרה בהתייחסותה להתנהלות מול גורמי החקירה. "הודעתי להם שבלי ניתוח, בלי שנגלה את האמת מה קרה לאושר, אין קבורה. אנחנו כבר ביום חמישי, ואין קבר לאושר. מה אכפת להם לעשות ניתוח?"

האם הוסיפה כי ההחלטה שלא לבצע נתיחה מעוררת בה שאלות קשות: "ההתעקשות לא לנתח את הגופה מעוררת אצלי ספקות. שמענו במהלך השבוע כל מיני גרסאות, אני כבר חושבת שלא רוצים לנתח כי אולי מסתירים ממני דברים. לפחות ברמה האנושית צריכים לתת לי ולמשפחה את השקט הנפשי, שאני אדע שעשיתי הכל למען האמת, וגם אם היא כואבת אקבל אותה".

אסתר שבה והדגישה כי מבחינתה, האפשרות שבנה שם קץ לחייו אינה מתיישבת עם אופיו ועם תוכניותיו לעתיד: "אין מצב שהוא התאבד. זה לב של אמא שמכירה את הבן שלה, שהיה כמו חבר שלי וסיפר לי הכל. הדבר הראשון ששאלתי כשהגעתי לבסיס זה 'מי עשה את זה לבן שלי'. הוא אהב את הצבא, אהב להיות לוחם, הוא התרגש לקראת הכניסה הקרובה שלו ללבנון וחיכה לה".

מצה"ל נמסר: "לוחם צה"ל אותר ללא רוח חיים בשבוע שעבר, בבסיס בצפון הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".

באשר למחלוקת סביב הנתיחה נמסר מצה"ל: "המשטרה הצבאית החוקרת ביקשה צו לביצוע הנתיחה ובית המשפט נעתר לכך. לאחר מכן סבר המכון לרפואה משפטית כי לא נדרשת הנתיחה לשם גילוי סיבת המוות. בדיון שנערך אתמול בו שמע בית המשפט את נציגי המכון, המשטרה הצבאית החוקרת ומשפחת המנוח - החליט בית המשפט לבטל את הצו לנתיחה".

מהמכון לרפואה משפטית נמסר: "אנו משתתפים בצערה של משפחת אברהם ומבינים עד כמה ההמתנה להכרעה קשה למשפחה בשעה כואבת זו. מתוך כבוד לפרטיותו של המנוח ופרטיות בני משפחתו, אין באפשרותנו לפרט מעבר לכך. ההחלטה אם לבצע נתיחה שלאחר המוות נתונה בידי בית המשפט, והמרכז יפעל בהתאם להחלטתו".