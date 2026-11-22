עין חמד- מתחם אירועים

במתחם עין חמד, בדרך לירושלים, פועלים גני אירועים לצד מסעדה בשרית ומסעדה חלבית, כשהטבע המקיף את המקום הוא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוח.

במהלך ביקור במתחם פגשנו את השף קובי כחלון, האחראי על המטבח במסעדות ובאירועים, ושמענו ממנו על השילוב בין שיטות בישול מסורתיות לטכניקות מתקדמות, ועל המנות שמושכות למקום סועדים מכל רחבי הארץ.

"אנחנו נמצאים בלב הטבע. הכול כאן עצים, טבע חי ונושם, וגם המסעדות עצמן נמצאות בתוך הטבע", מספר כחלון. לדבריו, הסביבה הטבעית משפיעה גם על הגישה הקולינרית של המקום, שמעניקה מקום מרכזי לאדמה, לאש ולשיטות הכנה שונות.

"אנחנו מתמקדים בעבודה דרך האדמה ומשלבים טכניקות מתקדמות בבישול שלנו. זה יכול להיות בישול בסו-ויד, בישול בבור באדמה או בישול אותנטי במעשנות. בסופו של דבר אנחנו משלבים כאן חוויה של ניחוחות, טעמים ופרזנטציה קולינרית מיוחדת".

כחלון מביא עמו ניסיון קולינרי שצבר בעבודה עם שפים מוכרים בישראל ובעולם. בין השפים שמהם למד הוא מזכיר את עזרא קדם ואת שלום קדוש, מהשמות הבולטים בקולינריה הישראלית. את הניסיון הזה הוא משלב כיום במטבח של עין חמד, שבו פועלות במקביל מסעדות בסגנונות שונים ומערך קולינרי לאירועים.

המגוון הקולינרי מאפשר לכחלון לנוע בין מנות חלביות לבין בשרים שמוכנים בבישול ארוך. כשאנחנו מבקשים ממנו לבחור את מנות הדגל של המקום, הוא מתחיל דווקא במסעדה החלבית.

"זה יכול להיות החצ'פורי שלנו או הקובנה עם בשמל פרמזן, מנה מדהימה", הוא מספר. במסעדה הבשרית, לעומת זאת, הדגש עובר אל המעשנות והגריל. "יש לנו בריסקט במעשנה, דנבר על הגריל וטלה שאנחנו מבשלים בבור באדמה. אלו מנות מאוד מיוחדות".

בגני האירועים מתאימים את התפריט גם להעדפות הקהל, תוך שמירה על שיטות הבישול שמאפיינות את המטבח. אחת הדוגמאות הבולטות היא האסאדו, שמתבשל במשך 17 עד 18 שעות בבטן האדמה.

"באירועים אנחנו מתמקדים במה שהקהל מאוד רוצה. זה יכול להיות אסאדו בבישול של 17-18 שעות בבטן האדמה, וזה יכול להיות גם אנטריקוט ברמה הכי גבוהה שיש על הגריל. אנחנו משחקים בין הפשטות למיוחדות", מסביר כחלון.

לצד מנות הדגל, יש גם מנות שאליהן השף מחובר במיוחד. כשהוא מתבקש לבחור את המנה האהובה עליו, הוא מתקשה להכריע בין שני המטבחים.

"זו שאלה טובה, כי זה מתחלק בין חלבי לבשרי", הוא מחייך. "בחלבי אני מאוד אוהב את מנת דג האינטיאס שלנו, עם קרם גזר, בצלי שאלוט וגרמולטה של עשבי תיבול. זו מנה שמשתלבת ממש טוב עם סטייק דלעת מקורמל, ומתאימה גם לארוחת ערב וגם לארוחת צהריים".

בצד הבשרי הבחירה שלו ברורה יותר: "אני מאוד מתחבר לבריסקט שלנו. אנחנו עושים אותו עם כרוב כבוש, צ'ילי מותסס וחרדל דיז'ון. טעים מאוד".

מעבר למנות ולשיטות הבישול, כחלון מתאר את עין חמד כמקום מפגש של קהלים שונים. הקרבה לירושלים הופכת את המתחם, לדבריו, לתחנה עבור מבקרים שנמצאים בדרכם לעיר או חוזרים ממנה, לצד אורחים שמגיעים במיוחד למקום.

"מגיעים אלינו מכל קצוות הארץ. אנחנו אזור של עלייה לרגל, והרבה אנשים שעולים לירושלים עוצרים אצלנו. אנחנו תחנה מאוד מבוקשת בדרך", הוא מספר.

אחד הדברים שמאפיינים בעיניו את המקום הוא המגוון האנושי סביב שולחנות האוכל. "כולם מגיעים לכאן. יש פה ממש איחוד מסוים, כי בסוף אתה רואה את כולם יושבים בשולחנות אחד ליד השני, מכל הקצוות. ירושלמים, תל אביבים, צעירים, אורחים מחו"ל והמון תיירים".

ואחרי כל התיאורים של הבשרים, המאפים והמנות העשירות, אנחנו שואלים אותו גם על מי שרוצה ליהנות מארוחה טובה ועדיין לשמור על הגזרה. כחלון מבהיר שהתפריטים כוללים אפשרויות גם עבורם. "יש לנו גם מנות בריאות למי שאוהב לשמור על הכושר. גם את זה אנחנו יודעים להנגיש".

בסופו של דבר, כחלון חוזר למאפיין שבעיניו מייחד את המתחם לא פחות מהאוכל עצמו: המפגש בין אנשים שמגיעים ממקומות שונים וחולקים את אותה חוויית אירוח.

"זה הסיפור של עין חמד. כולם מגיעים לכאן, בדרך לירושלים או ביציאה מירושלים".