El-Sayed fights back against claims that criticism of Israel fuels antisemitism

בראיון למגזין "אטלנטיק" התייחס הסנאטור המוסלמי הנבחר מטעם מדינת מישיגן, עבדול אל-סייד, להאשמות כלפיו כי התבטאויותיו החריפות נגד ישראל מלבות את האנטישמיות וגורמות לחשש כבד בקרב יהודים.

אל-סייד האשים מספר פעמים את ישראל בביצוע "רצח עם" וכינה את ראש הממשלה נתניהו "פושע מלחמה".

כתב 'אטלנטיק', ג'ונתן למייר, שאל את אל-סייד "מה היית עונה לאנשים שהיו אומרים לך 'אני מוצא כי הביקורת שלך על ישראל מלבה את החששות שלי מפני אנטישמיות'?'".

אל-סייד אומנם אמר כי הוא לא מעוניין לגרום לפחד בקרב היהודים, אך המשיך לטען כי ישראל מבצעת רצח עם. "אני מצטער על החשש שלכם. כמובן שאינני רוצה לעשות שום דבר שיגרום לכם לחשש. אבל בסופו של דבר יש הבדל בין ביטחון, או היעדר ביטחון, לבין תחושת נוחות".

הוא הוסיף: "אם דבריי גורמים לכם לאי נוחות, הרי שמן הראוי שתחושו אי נוחות לנוכח אי-צדק המופעל כלפי אנשים אחרים. זהו מצב שצריך לעורר בכם אי-נוחות. אינני רוצה שפעולותינו יפגעו בביטחונו של איש או יציבו מישהו בסכנה. אך יש להבחין בין סוגיית הביטחון לבין סוגיית אי-הנוחות".

לדבריו, "אם תחושת אי-הנוחות שלכם או החשש לביטחונכם אמורים להשתיק אותי בעודי צופה ב-70,000 בני אדם נהרגים, בבתיהם נחרבים, בבתי החולים שלהם נהרסים ובאוניברסיטאות שלהם מושמדות, מבלי שאוכל להשמיע ביקורת על כך, הרי שמשמעות הדברים היא שהאנושיות שלהם חשובה פחות משלכם. עם תפיסה כזו אינני יכול להשלים".

לאחר מכן הוא נשאל כיצד לדעתו "צריכה להיראות מדינת ישראל". אל-סייד ענה כי "אני מאמין שישראל צריכה להיות מדינה המבטיחה זכויות שוות לכל אזרחיה, שאינה מזדהה עם תרבות או דת מסוימת, ושמכבדת את זכותם של אזרחיה לחיות בחופשיות תחת חוקיה. זוהי שוב שאלת השלום, הכבוד וההגדרה העצמית".