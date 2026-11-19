הרב שלמה קלוגהפט ז"ל, מוותיקי המחנכים בישיבת בני עקיבא רעננה, הלך לעולמו. הלווייתו תתקיים מחר (שישי) בשעה 10:00 בבית העלמין כפר נחמן ברעננה.

הרב קלוגהפט, סבו של היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט, היה מתלמידיו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל. הוא עלה לישראל מתוך חיבור עמוק לתורה ולציונות והקדיש שנים רבות לחינוך תלמידים בישיבת בני עקיבא רעננה.

ראש הישיבה, הרב ניר שקורי, ספד לו בשיחה עם ערוץ 7 וסיפר על דמותו המיוחדת. "הרב שלמה היה מתלמידי הרב סולובייצ'יק זצ"ל, עלה לארץ הקודש מתוך תורה וציונות ולימד בישיבת בני עקיבא רעננה שנים רבות", אמר.

לדברי הרב שקורי, לצד בקיאותו התורנית ניחן הרב קלוגהפט בחוש הומור ובקשר בלתי אמצעי עם תלמידיו, שאיתם אף נהג לשחק כדורסל בהפסקות.

"נודע בגדלותו התורנית, באישיותו המלאה הומור בריא של תלמיד חכם, והיה משחק קבוע כדורסל עם תלמידי הישיבה בהפסקות", נזכר ראש הישיבה.

גם לאחר שיצא לגמלאות לא נפרד הרב קלוגהפט מהישיבה והמשיך להגיע אליה בהתנדבות באופן קבוע. לצד פעילותו החינוכית הקדיש שנים רבות לסיוע לחולים ולבני משפחותיהם בבית לוינשטיין ברעננה.

"שנים רבות היה מעמודי התווך של בית לוינשטיין ברעננה, סעד ודאג ללא לאות יומם ולילה למען חולים ומשפחותיהם", סיפר הרב שקורי. "רבים רבים חשו קרבה גדולה לאישיותו המיוחדת. חבל על דאבדין", חתם ראש הישיבה את דבריו.

הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10:00 בבית העלמין כפר נחמן ברעננה. בני המשפחה ישבו שבעה ברחוב הגדוד העברי 8 ברעננה, מיום ראשון ועד יום חמישי בבוקר.