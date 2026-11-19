כיתת מחוננים יבע אהל שלמה באר שבע

מה עושים עם ילד שכבר בגיל צעיר מגלה סקרנות יוצאת דופן, שואל שאלות שאפילו המבוגרים מתקשים להשיב עליהן ומרגיש שתוכנית הלימודים הרגילה לא תמיד מצליחה לאתגר אותו?

עבור הורים לילדים מחוננים, בחירת מסגרת חינוכית היא משימה מורכבת. הרצון להעניק לילד הזדמנויות המתאימות ליכולותיו צריך להשתלב עם הצורך בסביבה חברתית טובה ובחינוך תורני משמעותי.

בישיבת בני עקיבא אהל שלמה מציעים לכך מענה ייחודי. כבר כשמונה שנים פועל בישיבה מסלול א"ש מרו"ם, המיועד לתלמידים שאותרו כמחוננים על ידי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

זהו המסלול היחיד לבנים בחינוך הממלכתי דתי בדרום, וכיום לומדים בו כ-70 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב, בקבוצות קטנות המאפשרות היכרות מעמיקה ויחס אישי לכל תלמיד.

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אלא שהייחודיות של המסלול אינה מסתכמת ברמת הלימודים הגבוהה. לצד תוכנית הלימודים הרגילה פועלת תוכנית העשרה ייעודית, הכוללת למידה מבוססת חקר, חשיפה לעולמות אקדמיים, האצה לימודית ואפשרויות ללימודים מתקדמים.

בחטיבה העליונה יכולים התלמידים לבחור בין מסלולי מחקר ולימודים אקדמיים. חלקם לומדים במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון, אחרים מבצעים עבודות גמר בליווי דוקטורנטים, וישנם תלמידים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

יתרון בולט במסלול הייחודי הוא שאין בו ניסיון להכניס את כל התלמידים לאותה תבנית. לכל תלמיד נבנית תוכנית אישית בהתאם לתחומי העניין וליכולות שלו. תלמיד אחד יכול להעמיק בלימודי כימיה באקדמיה, תלמיד אחר יבצע עבודת מחקר ותלמיד נוסף יתכונן לחידון התנ"ך העולמי.

"כשאנחנו מדברים על מחוננות, אנחנו לא מדברים רק על ציונים גבוהים, אלא על ילדים בעלי סקרנות ויכולות יוצאות דופן", אומרת סהר שוקר, רכזת מסלול מחוננים. "המטרה שלנו היא לאפשר לכל תלמיד לגלות עד כמה רחוק הוא יכול להגיע. אנחנו לא מבקשים שכולם ילכו באותה הדרך, אלא שלכל אחד תהיה הדרך המתאימה לו".

תלמידים מחוננים עשויים לעיתים לחוות תחושת שונות, כאשר תחומי העניין ודרך חשיבתם אינם זהים תמיד לאלה של בני גילם. בכיתת המחוננים הם פוגשים תלמידים בעלי מאפיינים דומים, שיכולים להבין את השאלות שלהם ולאפשר להם להביא את עצמם לידי ביטוי. לצד הכיתות הקטנות פועלת מעטפת חברתית ורגשית ייעודית, ובה גם יועצת למסלול וצוותים המותאמים לעבודה עם תלמידים מחוננים ומצטיינים.

אחת הדוגמאות לתפיסה הזו היא "מעגלי א"ש", יוזמה שנועדה לחבר בין תלמידי מסלול המחוננים לתלמידי כיתות התקשורת. במסגרת התוכנית יתקיימו מפגשים משותפים שבהם כל אחד מהצדדים מביא את החוזקות שלו, החל מאתגרים קולינריים ונגרות ועד בניית משחקי קופסה ולמידה משותפת. המטרה היא ליצור הפריה הדדית שבה כולם לומדים ומתחזקים מהמפגש.

מסלול המחוננים הוא חלק מתפיסה רחבה יותר של ישיבת בני עקיבא אהל שלמה, ששמה את החינוך התורני בלב העשייה. הישיבה מציעה גם שלושה מסלולים נוספים: מסלול א"ש תמי"ד לפיתוח מנהיגות ויזמות, מסלול א"ש קודש להעמקה בלימודי התורה לצד בגרות מלאה, ומסלול תקשורת המעניק מעטפת מותאמת לתלמידים על הרצף האוטיסטי. לצד הייחוד של כל מסלול, בישיבה שמים דגש גם על חיבורים ביניהם.

במסלול א"ש תמי"ד, הפועל מכיתות ז' עד י"ב, התלמידים עוברים שיעורים וסדנאות בתחומי מנהיגות, עמידה מול קהל, קבלת החלטות, בניית חוסן והובלה. בישיבה אף הוקם חדר מנהיגות ייעודי, ובמהלך השנה מתקיימים מסעות בעקבות מנהיגים ופעילויות שמטרתן לסייע לתלמידים לבנות את הזהות המנהיגותית שלהם.

מסלול א"ש קודש מציע מסגרת המזכירה במאפייניה ישיבה קטנה, אך לצד זאת מאפשרת לתלמידים להשלים תעודת בגרות מלאה. התלמידים מקבלים שעות רבות יותר של לימודי קודש, מעמיקים בגמרא בעיון ובבקיאות, לומדים מחשבת ישראל ופוגשים את תורתם של גדולי ישראל ממגוון זרמים, לצד לימודי החול.

בכיתה י"ב נפגשים חלק מהמסלולים במסגרת תוכנית הכנה ייחודית לחיים הבוגרים. יום אחד בשבוע מוקדש לזהות יהודית, חברה ישראלית, אקדמיה, שירות צבאי, בניית בית, קהילה וקריירה, באמצעות הרצאות, סדנאות, ביקורים ומפגשים עם אנשי רוח ואקדמיה.

לצד הלימודים מתקיימים בישיבה טיולים וסיורים, התנדבות בקהילה, הרצאות, סדנאות ופעילויות חברתיות, וכן קורסים העוסקים בחיבור שבין תורה, מדע והלכה, הכוללים עבודות חקר באוניברסיטת בן גוריון.

הרב רחמים פיניש, ראש ישיבת בני עקיבא אהל שלמה: "אנחנו מאמינים שחינוך טוב מתחיל ביכולת לראות כל תלמיד באמת. יש מי שהכישרון שלו הוא בלימוד התורה, יש מי שנמשך למנהיגות ולעשייה חברתית ויש מי שמגלה יכולות יוצאות דופן במדעים ובמחקר. התפקיד שלנו הוא לתת לכל אחד מהם את הכלים לצמוח, בלי לוותר על החיבור לתורה, למידות טובות ולחברה הישראלית".

"בסופו של דבר, זה הסיפור של הישיבה: לא מסלול אחד שמתאים לכולם, אלא מסגרת שמבקשת למצוא לכל תלמיד את הדרך שלו. לצד שפה משותפת שבה מצוינות, תורה, מנהיגות, מחקר, ערכים וחברה אינם עולמות מתחרים, אלא חלקים שונים של אותה משימה חינוכית".

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