כשהעם היהודי בבלבול מוסרי אחמד טיבי מרים ראש

הדר מילר מותחת ביקורת חריפה על חבר הכנסת אחמד טיבי, בעקבות עמדותיו כלפי חמאס ומעמדו הפוליטי בכנסת.

בפתח דבריה פנתה מילר ישירות לטיבי ואמרה: "אז מה אחמד? סליחה, חבר הכנסת ויו"ר הכנסת אחמד. תארים מכובדים, אה? מכובדים הרבה יותר מדי לאדם שלא מוכן להגיד על חמאס שהם ארגון טרור".

מילר המשיכה והזכירה את עברו של טיבי כיועצו של יאסר ערפאת, לצד השתייכותו למפלגה שלדבריה מבקשת לשנות את ההמנון ואת צביונה של מדינת ישראל. היא תקפה גם אמירות של חברים במפלגתו, שלטענתה מכנים את רוצחי התינוקות "ארגון צדקה".

בהמשך התייחסה מילר למעמדו הפוליטי של טיבי וטענה כי הוא נובע מבלבול מוסרי בציבור הישראלי ובקרב נבחריו.

"אתה בעמדת כוח כי עם ישראל בבלבול מוסרי קשה, וכך גם נציגיו בכנסת. ואני מאמינה שיכאב לנו הרבה מאוד לפני שיהיה פה טוב", אמרה.

מילר התייחסה גם להשפעתו של טיבי על המתרחש ברחובות, ובייחוד בעיר מגוריה לוד. "אני רואה איך הכוח שלך משפיע על הרחוב. זה בולט לעין בעיקר בעיר שלי לוד, אבל גם בכל הארץ", טענה.

את דבריה חתמה במסר ישיר לטיבי: "אבל תדע לך אחמד, כשהעם היהודי מתעורר השאגה שלו נשמעת מתחילת העולם ועד סופו".