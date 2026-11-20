הרב יונה גודמן - האם אנחנו מחנכים למתן צדקה?

האם אנחנו מחנכים את ילדינו למתן צדקה? בפרק חדש בסדרת הפינות "חינוך בדורנו" בערוץ 7, הרב יונה גודמן מצביע על בעיה חינוכית שרבים מההורים אינם מודעים לה: דווקא את מעשי הצדקה המשמעותיים שלנו הילדים לא תמיד זוכים לראות.

"מתן צדקה נעשה פעמים רבות, בוודאי בסכומים היותר גדולים, בסתר", מסביר הרב גודמן. "אני חותם על הוראת קבע, אני חותם על תרומה, הילדים לא רואים. אולי הם רואים שאני נותן מטבע למקבץ נדבות ברחוב, אבל זה לא העיקר".

לדבריו, כאשר הילדים אינם נחשפים לנתינה הקבועה של הוריהם, מוחמצת הזדמנות חשובה לחינוך. "את העיקר אנחנו מסתירים מהם, וזה לא תהליך חינוכי".

הפתרון שהוא מציע פשוט: לשתף את הילדים בהתלבטויות סביב מתן הצדקה. אפשר לספר להם על הרצון לתרום סכום כסף, להציג כמה מטרות אפשריות לתרומה ולבקש את דעתם. אין הכרח לחשוף את הסכום המדויק, ואפשר להשאיר אותו לשיקול דעתם של ההורים.

"אני רוצה לתרום סכום, ואני נורא מתלבט", מציע הרב גודמן לומר לילדים, ולשתף אותם בשאלה אם לתרום לחוות, לישיבות או למטרות אחרות.

לדבריו, עצם השיחה חשובה יותר מהתשובה שייתנו הילדים. "לא כל כך משנה לי מה הם יענו, כמו שמשנה וחשוב שהם יתחנכו גם לדברים שאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו".

כך, גם נתינה שנעשית בדרך כלל הרחק מעיני הילדים יכולה להפוך לחלק משמעותי מהחינוך המשפחתי לצדקה.