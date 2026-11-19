המגעים בין גוש איזנקוט למפלגות החרדיות לגיבוש חוק גיוס חדש על בסיס המתווה שהציע בעבר אביגדור ליברמן נתקלים במכשול משפטי משמעותי.

לפי דיווח של עמית סגל בחדשות 12 הערב (חמישי), היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור, הבהירה בשיחות סגורות כי אינה רואה כיצד ניתן יהיה לאשר מבחינה משפטית חוק שיתבסס על המתווה הישן של ליברמן משנת 2018.

על פי הדיווח, המתווה הישן, שלא כלל סנקציות אישיות, מקל יותר כלפי החרדים מהחוק שקידם ח"כ בועז ביסמוט. פרנקל-שור הסתייגה גם מסעיפים בחוק ביסמוט ודרשה להוסיף סנקציות ועיצומים, ולדברי סגל ספק אם גם לאחר השינויים היה החוק זוכה לאישורה.

פרנקל-שור סבורה, לפי הדיווח, כי לא חל שינוי בנסיבות המשפטיות או בצורכי הצבא שיכול להצדיק כעת מתווה מקל יותר.

עם זאת, סגל הדגיש כי למרות השיחות בנושא בשבועות האחרונים, טרם הוצגה הצעת חוק מגובשת שתזכה להסכמת הרבנים, המערכת הפוליטית והייעוץ המשפטי.

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב בחריפות לדיווח והכחיש כי הציג מתווה לחוק הגיוס. "הידיעה שפרסם הערב עמית סגל בערוץ 12, שלפיה היועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון מתנגדת ל'מתווה ליברמן', היא שקר וכזב, מסיבה אחת פשוטה - 'מתווה ליברמן' פשוט לא קיים. אין שום נייר, ולא קיימתי שום דיון בנושא עם אף אחד, כולל לא עם עצמי", כתב ליברמן.

לדבריו, הוא הציג עד כה שני עקרונות בלבד. הראשון הוא שכל חוק גיוס יצטרך לעבור שלוש תחנות: הרמטכ"ל, בג"ץ והרבנים. השני הוא בקשתו למפות את הערות שופטי בג"ץ בדיונים בעתירות שהוגשו נגד מתווי גיוס קודמים.

בעקבות תגובתו של ליברמן, פרסם סגל הבהרה שבה עמד מאחורי הדיווח. "זו כמובן קצת היתממות", כתב סגל, והסביר כי עצם הדרישה שחוק הגיוס יקבל את אישור הרבנים ויתבסס על החוק משנת 2018, שלא כלל סנקציות אישיות, משמעותה קידום מתווה מקל יותר מזה של ביסמוט.

"ברגע שאתה אומר שהחוק צריך לעבור את הרבנים, ושהוא יהיה מבוסס על החוק מ-2018, שהיה כזכור ללא סנקציות אישיות, כבר אתה מקל יותר מחוק ביסמוט שגם אליו יועמ"שית הוועדה התנגדה", טען.

סגל הוסיף כי אם החוק יהיה מחמיר יותר מהמתווה של ביסמוט, הוא לא יזכה להסכמת הרבנים. "ולכן, ולא רק מסיבה זו, הידיעה כן נכונה", חתם.