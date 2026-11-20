בקשה מפתיעה מהרב בבודפשט: "אפשר לקבל את צילומי האבטחה?" באדיבות המצלם

לפני כמה ימים התקשרה אליי בחורה מישראל בשם טלי, עם בקשה די מפתיעה: האם אפשר לקבל את צילומי מצלמות האבטחה של בית חב"ד "קרן אור" בבודפשט, מחודש פברואר האחרון?

הסתקרנתי ושאלתי אותה מדוע היא זקוקה לתיעוד מצולם. טלי סיפרה שבאותה שבת בפברואר היא התארחה אצלנו, ובסעודה הכירה את שי, שהגיע גם הוא מישראל יחד עם חבריו. ובעזרת ה', טלי ושי עומדים להתחתן בקרוב, והיא קיוותה למצוא מזכרת מרגשת מהרגע שבו הכול התחיל.

לצערי הרב לא יכולתי להיענות לבקשתה - הן מבחינה טכנית והן משום שהלכתית איננו עושים שימוש בצילומים אלו מפני קדושת השבת - אבל ההתרגשות מהבשורה מילאה אותנו באושר עצום. הזכות להיות הבית שבו נוצרים חיבורים כאלו היא שמחה גדולה עבורנו ועבור עם ישראל כולו.

ואם כבר בשמחות עסקינן: לפני כשבועיים התארחה אצלנו משפחה שסיפרה שלפני שנה בדיוק הם סעדו אצלנו בשבת וביקשו ברכה שבתם תמצא את זיווגה. כעת הם חזרו לסגור מעגל - הבת מתחתנת בעוד מספר שבועות! קשה לתאר במילים את ההתרגשות ואת גל השמחה שעבר בין כל הנוכחים.

רוצים להתחתן? בואו אלינו לשבת, לבית חב"ד "קרן אור" בודפשט!

בפרשת השבוע, פרשת ויצא, אנו קוראים על חתונתו של יעקב אבינו, וממנה לומדים שתי הלכות מרכזיות ומלאות משמעות:

הראשונה - "מַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת", שממנה אנו לומדים שחתונה אינה מסתיימת ביום אחד, אלא נמשכת שבוע שלם של ימי משתה ושבע ברכות.

השנייה - "אין מערבין שמחה בשמחה", המלמדת שלכל שמחה יש את המקום הייחודי שלה, את הכבוד שלה ואת הריקוד שלה.

יעזור ה' שנזכה להרבות בשמחות בכל בית בישראל, בכל מקום שהוא. ונהיה עסוקים תמיד רק בשמחות מכל הסוגים - בזיווגים הגונים, בלידות, בבריאות איתנה ובפרנסה טובה, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

שבת שלום ומבורך,

הרב שמואל רסקין, בית חב"ד קרן אור בודפשט