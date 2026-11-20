הסנאט האמריקני דחה הלילה (שישי) הצעת החלטה שנועדה למנוע מהנשיא דונלד טראמפ להורות על תקיפות צבאיות נוספות נגד איראן ללא אישור הקונגרס. ההצבעה הייתה המבחן המשמעותי הראשון לתמיכת הרפובליקנים במלחמה מאז הפסדי המפלגה בבחירות אמצע הכהונה.

לפי דיווח ב"וושינגטון פוסט", ההצעה נדחתה ברוב של 51 מתנגדים מול 48 תומכים. שלושה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהגבלת סמכויותיו הצבאיות של הנשיא: ליסה מורקובסקי מאלסקה, סוזן קולינס ממיין וראנד פול מקנטקי.

הסנאטור ג'ון פטרמן מפנסילבניה היה הדמוקרט היחיד שהצביע נגד ההצעה. הסנאטור כריס מרפי, דמוקרט מקונטיקט המתאושש משבץ מוחי שעבר בחודש שעבר, נעדר מההצבעה.

במהלך הדיון הגן הסנאטור טים שיהי, רפובליקני ממונטנה, על המערכה הצבאית נגד איראן וטען כי טהרן ממשיכה להוות איום על ביטחונה של ארצות הברית.

"המלחמה באיראן אינה מלחמת ברירה", אמר שיהי. "זו מלחמת אין ברירה".

בית הנבחרים אישר הצעת החלטה דומה בספטמבר, בתמיכתם של שבעה מחוקקים רפובליקנים. עם זאת, התמיכה בהגבלת המלחמה לא סייעה לחלקם בבחירות האחרונות: מבין חמשת חברי בית הנבחרים הרפובליקנים שתמכו בהצעה והתמודדו החודש על כהונה נוספת, ארבעה הפסידו.

הדמוקרטים, הנערכים לקבל לידיהם את השליטה בקונגרס בינואר, התחייבו לקדם צעדים נוספים לסיום המלחמה. הסנאטורית תמי בולדווין, דמוקרטית מוויסקונסין, קראה לעמיתיה לפעול כבר כעת ולא להמתין לכניסתו של הקונגרס החדש.

הצעת ההחלטה הוגשה מכוח חוק סמכויות המלחמה משנת 1973, המסדיר את סמכויות הקונגרס לדרוש את הוצאתם של כוחות אמריקניים מפעולות צבאיות שלא אושרו בידי הרשות המחוקקת. עם זאת, קיימת מחלוקת משפטית בנוגע לאופן יישומו של החוק.

ביוני אישר הקונגרס החלטה דומה, אך הבית הלבן התעלם ממנה בטענה כי המנגנון המאפשר למחוקקים לקבל החלטות כאלה ללא אפשרות להטלת וטו נשיאותי אינו חוקתי.

מאז בחירות אמצע הכהונה בחן טראמפ את האפשרות לחדש את התקיפות נגד איראן, אך עד כה נמנע מפתיחה במתקפה נרחבת נוספת.

בתוך כך, ההתנגדות הציבורית למלחמה מעוררת דאגה בקרב הרפובליקנים. סגן הנשיא ג'יי די ואנס נמנה עם הבכירים המייחסים את הפסדי המפלגה בבחירות לעימות הצבאי המתמשך.