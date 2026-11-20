קשיש כבן 80 חולץ הבוקר (שישי) ללא רוח חיים מדירה שעלתה באש בראש פינה. אשתו נפגעה באורח בינוני משאיפת עשן ופונתה לבית החולים זיו בצפת.

חמישה צוותי כיבוי מתחנת גליל גולן פעלו במקום, חדרו לדירה הבוערת וביצעו סריקות לאיתור לכודים במהלכן אותרו שני הקשישים.

חובש רפואת חירום במד"א ידידיה הלוי סיפר: "כשהגענו למקום חברנו לכוחות הכיבוי שחילצו מתוך דירה אישה כבת 80 כשהיא במצב בינוני וסובלת משאיפות עשן. בנוסף אליה, חולץ אלינו גבר כבן 80 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ערכנו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

האירוע בראש פינה התרחש שעות לאחר שריפה קשה נוספת בצפון, שפרצה במהלך הלילה במבנה מגורים בן שלוש קומות במג'ד אל-כרום, סמוך לכרמיאל. בשריפה זו נפגעו שבעה בני אדם, ובהם אחד באורח קשה, אחד באורח בינוני וחמישה באורח קל.

רב-רשף ליאור אלמקייס, שפיקד על האירוע, סיפר: "עם הגעתנו זיהינו מבנה בן שלוש קומות הבוער בעוצמה רבה עם לכודים על הגג. לוחמי האש פעלו במהירות לחילוצם, תוך התמודדות עם להבות עזות ועשן כבד. במקביל פעלו הצוותים לבלימת האש וביצעו סריקות בכל קומות המבנה לשלילת הימצאות לכודים נוספים".

על פי הדיווח של גורמי הרפואה, שבעה נפגעים פונו מזירת השריפה: אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני וחמישה במצב קל.