טיפ לצלמי החתונות: איך לצלם את החתן והכלה?

הרב אלעזר לוונטהל מתייחס בטור וידאו לפרשת ויצא לזוגות צעירים המבקשים לדחות את הבאת הילדים לעולם כדי ליהנות מהתקופה הראשונה של נישואיהם. לדבריו, דווקא הבאת ילדים והיצירה המשותפת של בני הזוג הן שמביאות לידי ביטוי את עומק האהבה ואת הרצון לבנות קשר שיימשך לדורות.

"הרבה פעמים כשמדברים עם זוגות צעירים שזה עתה התחתנו על הבאת ילדים לעולם, מקבלים מהם את התגובה: 'די, עזבו אותנו, תנו לנו ליהנות מהרגע. זה יחכה לנו לאחר כך'", מספר הרב לוונטהל.

אלא שלדבריו, ההסתכלות הזאת מחמיצה את משמעותה העמוקה של האהבה הזוגית. "באמת שהם טועים טעות מרה, כי העומק של האהבה, המימוש האמיתי של הרצון הזה להיות מקושרים ביחד בקשר לנצח נצחים, בא לידי ביטוי דווקא בהבאת ילדים לעולם, ביצירה משותפת".

את הרעיון הזה קושר הרב לוונטהל לסיפורה של לאה אמנו בפרשת השבוע. לאה ידעה שיעקב אוהב את רחל יותר ממנה, וביקשה לזכות באהבתו. לדבריו, דרך הבאת הילדים לעולם היא קיוותה לחזק את הקשר ביניהם, וככל שנולדו ילדיה, כך הרגישה שהיא נקשרת אליו יותר.

הרב לוונטהל מדגיש כי במבט היסטורי, לאה זכתה להקים את רוב בית ישראל, ואף זכתה להיקבר לצד יעקב במערת המכפלה. בכך הוא רואה ביטוי לתוצאה ארוכת הטווח של הקשר והמשפחה שבנתה.

לקראת סיום הטור משתף הרב לוונטהל ברעיון ששמע מאביו, המציע מבט אחר על הדרך שבה אפשר לבטא אהבה בתמונה אחת.

"צלמי חתונות, שאוהבים לתפוס את הרגע ולמצוא את הפריים שמבטא את שיא האהבה, אוהבים לבקש מבני הזוג להסתכל אחד על השני, לתוך העיניים, ולחייך", הוא אומר.

אלא שאביו הציע לו תמונה אחרת, שלדבריו עשויה לבטא אהבה עמוקה אף יותר: "שמעתי פעם מאבא שלי שאולי תמונה שתבטא עוד יותר את שיא האהבה תהיה כששני בני הזוג יסתכלו יחד אל האופק, אל החזון המשותף, ויחייכו".