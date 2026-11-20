מועצת העיר סנטי שבקליפורניה אישרה פה אחד את אימוץ הגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA), כחלק מהמאמצים להיאבק בגילויי שנאה נגד יהודים.

כל חמשת חברי מועצת העיר תמכו בהחלטה, שהתקבלה ביום רביעי, ולפיה ההגדרה תשמש כלי חינוכי לזיהוי אנטישמיות ולהבנת ביטוייה השונים.

ההחלטה התקבלה על רקע אירועים אנטישמיים שתועדו בקהילה המקומית, והיא מצרפת את סנטי לשורת ערים נוספות במחוז סן דייגו שכבר אימצו את ההגדרה הבינלאומית.

במהלך הדיון במועצת העיר ביקש ראש העיר, ג'ון מינטו, להבהיר כי אימוץ ההגדרה אינו נועד לפגוע בחופש הביטוי או להגביל התבטאויות המוגנות בחוקת ארצות הברית.

"מה שאנחנו מאמצים כאן אינו מפר את זכותו של איש לחופש הביטוי", אמר מינטו.

ראש העיר הוסיף כי התושבים רשאים להביע את עמדותיהם, כל עוד אינם מפרים את החוק, וכי ההגדרה תוכל לסייע לעירייה לקבוע כיצד להתייחס לביטויים מסוימים במסגרת החלטותיה הרשמיות.

סנטי, השוכנת בחלקו המזרחי של מחוז סן דייגו, מצטרפת למספר רשויות מקומיות באזור שכבר החליטו לאמץ את הגדרת האנטישמיות.

בחודש מרץ האחרון אישרה מועצת העיר סן דייגו את ההגדרה ברוב של שמונה תומכים מול מתנגד אחד. קודם לכן, במרץ 2025, אימצה אותה גם העיר אל קחון, ובמאי של אותה שנה התקבלה החלטה דומה בצ'ולה ויסטה.

הגדרת האנטישמיות של IHRA נועדה לסייע בזיהוי גילויים של עוינות ואפליה נגד יהודים. בין היתר היא מתייחסת להכחשת השואה ולביטויים מסוימים של ביקורת כלפי ישראל שעשויים להיחשב אנטישמיים.

עם זאת, ההוראות הנוגעות לישראל עוררו לאורך השנים מחלוקת, בעיקר סביב השאלה כיצד להבחין בין ביקורת פוליטית על מדיניות ישראל לבין ביטויים אנטישמיים.

ההגדרה זכתה לתמיכתן של עשרות מדינות בארצות הברית ושל וושינגטון הבירה. גם מדינות נוספות ברחבי העולם אימצו אותה או הביעו בה תמיכה, ובהן קנדה, גרמניה, בריטניה, אוסטריה, רומניה, צ'כיה ובולגריה.

בשנת 2017 אישר הפרלמנט האירופי החלטה המעודדת את מדינות האיחוד האירופי ואת מוסדותיו להיעזר בהגדרת IHRA במסגרת מאמציהם להיאבק באנטישמיות.