תוכנית להקמת עיר חדשה במערב השומרון, ממזרח לראש העין ובסמוך לכביש 5, מקודמת בשנתיים האחרונות בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר.

העיר, שצפויה להיקרא "ראש העין מזרח" או "שירה", מתוכננת להשתרע על שטח של כ-16 אלף דונם ולכלול כ-60 אלף יחידות דיור, שבהן יתגוררו יותר מ-200 אלף תושבים.

במועצה מציינים כי התוכנית אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בדצמבר 2025, ובהמשך הוענק לעיר סמל יישוב ממשרד הפנים ונקבע תחום השיפוט שלה.

העיר מתוכננת לקום בין ראש העין ליישובי מערב השומרון, ובהם לשם, פדואל וברוכין. התכנון הראשוני כולל בנייה רוויה לצד בתים צמודי קרקע, בדומה לערים באזור גוש דן. העיר מיועדת לאוכלוסייה מעורבת של דתיים וחילונים.

הקמת העיר היא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון", שבמסגרתה מקודמים פיתוח יישובים וערים חדשות, מסילות רכבת, בתי חולים ואזורי תעשייה. במועצה מעריכים כי פיתוח שטחי C המוגדרים כאדמות מדינה יאפשר תוספת של עד 1.2 מיליון תושבים. לטענתם, שילוב של אדמות סקר עשוי להגדיל את פוטנציאל האכלוס לכשני מיליון תושבים במרחב המועצה.

במועצה מייחסים לתוכנית גם חשיבות ביטחונית, בטענה כי הקמת העיר תיצור רצף התיישבותי בין השומרון למרכז הארץ ותסייע בהגנה על יישובי גוש דן. בין היתר מצביעים במועצה על הברחות, מעבר שוהים בלתי חוקיים ושריפת פסולת באזור שבו מתוכננת העיר.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי "זהו מהלך ביטחוני ואסטרטגי מהמעלה הראשונה למדינת ישראל. ציונות ובניין הארץ יביאו את הביטחון. העיר תהווה חגורת הגנה משמעותית לערי גוש דן מפני תרחיש של שבעה באוקטובר מצד הרשות הפלסטינית, בדרך למיליון תושבים בשומרון".

ראש עיריית ראש העין, רז שגיא, הביע אף הוא תמיכה בתוכנית. במהלך סיור שקיים באזור לפני כשנה אמר כי "התיישבות מסודרת, מוסדרת וריבונית תהווה קו הגנה חיוני. נוכחות קבועה, תשתיות, מערך ביטחוני ומרחב חיים יהודי-ישראלי פעיל ייצרו ביטחון אמיתי לתושבי ראש העין".

במסגרת קידום התוכנית הוקמה באזור חוות "שיר דוד" בידי משפחת לרנר, לזכר הלוחם דוד ליבי שנפל ברצועת עזה במהלך המלחמה.