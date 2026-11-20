הרצוג לקראת שבת ארגון: תוסיפו חיבורים בעם

נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה לחניכי תנועת בני עקיבא לקראת שבת הארגון, וקרא להם לפעול לחיזוק האחדות והחיבורים בחברה הישראלית.

בברכה מיוחדת שנשא מבית הנשיא בירושלים הדגיש הרצוג את חשיבותם של ערכי התנועה, התייחס לעשייתם של בוגריה בתחומים שונים והזכיר את הבוגרים שנפלו בקרבות במהלך המלחמה.

"חניכות וחניכים, מדריכות ומדריכים יקרים, קומונריות, רכזות ורכזים, שלום לכולכם מבית הנשיא בירושלים", פתח הרצוג את ברכתו.

הנשיא התייחס לאופיו המיוחד של חודש הארגון, המלווה בפעילות אינטנסיבית של חניכי התנועה ומדריכיה, ושילב בדבריו גם התייחסות משועשעת להתרחשויות המאפיינות את התקופה.

"אני שמח לברך אתכם ביום חגכם במוצאי שבת ארגון, בשיאו של חודש הארגון, שאולי לא תמיד יש בו הרבה ארגון, אבל יש בו הרבה לילות לבנים ובלגן, והרבה שמחה, ערכים, עשייה, חסד, לימוד והתמדה", אמר.

הרצוג הדגיש כי הערכים הללו אינם מסתכמים בפעילות החינוכית של החניכים והמדריכים, אלא באים לידי ביטוי גם בהמשך דרכם של בוגרי התנועה.

"זה מה שמאפיין את בני עקיבא. אני רואה את הערכים הללו כולם, בקרב הבוגרות והבוגרים שלכם, בכל תחומי החיים והעשייה", ציין.

בהמשך דבריו הזכיר הנשיא את בוגרי התנועה שנפלו במהלך המלחמה, והתייחס בכאב לאובדנם.

"וכמובן, לצערנו וכאבנו, גם בקרב בוגרות ובוגרים שנפלו, שאיבדנו בקרבות, בגבורה רבה במלחמה", אמר הרצוג, והוסיף כי זכרם יישמר לעד.

את חלקה המרכזי של ברכתו הקדיש הנשיא לצורך בחיזוק הקשרים בין חלקי החברה הישראלית. הוא קרא לחברי התנועה להמשיך את פעילותם גם לאחר סיום חודש הארגון, ולהפנות את כוחותיהם לעשייה משותפת וליצירת חיבורים.

"יקירותיי ויקיריי, חברות וחברים, הימים הללו במדינת ישראל מזכירים לנו שוב ושוב עד כמה אנחנו זקוקים לחיבורים", אמר.

הרצוג הוסיף: "אני מאחל לכם ומבקש מכם שתוסיפו חיבורים ביניכם ובעם כולו, ותיקחו את כוחות חודש הארגון של התנועה להמשך תנופה בעשייה ויצירה".

הנשיא חתם את ברכתו בקריאת העידוד המזוהה עם התנועה: "ברכות לכולכם, בעוז, קדימה, בני עקיבא".