עיריית ירושלים מקדמת בימים אלה שורה של עבודות שיפוץ ושדרוג תשתיות במספר רחובות מרכזיים בשכונות החרדיות בעיר, בהשקעה כוללת הנאמדת בעשרות מיליוני שקלים.

העבודות מתבצעות בין היתר ברחובות סלונים, יואל, גבעת שאול, עזרת תורה, חברת ש"ס, חברת תהילים ועין יעקב.

במסגרת הפרויקט מבוצעים חידוש וריבוד של הכבישים, וברחוב יואל כוללות העבודות גם שיפוץ מקיף של המדרכות לשיפור תנאי ההליכה, הבטיחות והנגישות באזור המשמש מדי יום תושבים, הולכי רגל ובעלי עסקים.

בעירייה מציינים כי קידום התוכניות החל בתקופה שבה קיבל סגן ראש העיר, יצחק מאיר ברים, את האחריות על אגף שיפור פני העיר (שפ"ע), בעקבות פניות שהתקבלו מתושבים ומנציגי ציבור. הפרויקטים הנוכחיים מצטרפים לעבודות שדרוג שכבר הושלמו בחודשים האחרונים ברחובות מאה שערים, עזרת תורה ויחזקאל, כחלק מתוכנית רחבה לצמצום פערי תשתיות בשכונות הוותיקות.

בלשכת סגן ראש העיר מסרו כי במקביל לביצוע העבודות בשטח, נמשכת עבודת המטה לקראת שלבי תכנון וביצוע ברחובות מרכזיים נוספים, ובהם רחוב מלכי ישראל.

סגן ראש העיר יצחק מאיר ברים מסר בעקבות קידום העבודות: "התוכנית לשדרוג הרחובות יוצאת לפועל שלב אחר שלב והתוצאות ניכרות בשטח. תושבי השכונות החרדיות זכאים לתשתיות איכותיות, למדרכות ראויות ולכבישים מתוחזקים, ונמשיך לקדם פרויקטים נוספים מתוך הקשבה לצורכי התושבים ושיפור איכות חייהם".