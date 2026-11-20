במהלך ביקורו בשכונה היהודית החדשה באזור יריחו, השתתף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בפלפול הלכתי עם ראש ישיבת מעלה אליהו, הרב חיים גנץ, בסוגיית תרומות ומעשרות.

צפו: סמוטריץ' בפלפול הלכתי בשכונה היהודית ביריחו

ברכת מזל טוב לחתן שלמה יצחק אליצור, בנו של ראש ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, הרב יוסי אליצור, לרגל נישואיו.

באחת מברכות החופה כובד סבו של החתן, הרב מיכאל הרשקוביץ, מוותיקי הר"מים בישיבת מרכז הרב ולשעבר רב היישוב נריה.

הרב הרשקוביץ מברך צילום: ללא קרדיט

כנס רבנים שנערך השבוע הפגיש רבנים המזוהים עם זרמים שונים בציונות הדתית. בין המשתתפים נצפו בשיחה משותפת הרב יהושע שפירא והרב דוד פנדל, שזוהו עם תמיכה בבצלאל סמוטריץ' לקראת הבחירות, לצד הרב דוד גיאמי מישיבת הר המור, שהביע תמיכה במפלגת נעם.

מפגש הרבנים בכנס צילום: ללא קרדיט

ד"ר רבקה מנוביץ-מעייני, בתו של הרב דב מעייני, התארחה השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 וסיפרה על הדרך להקמת החוג לתיאטרון במכללת אמונה, על השילוב בין יצירה מקצועית לערכים יהודיים ועל המזוודה הישנה שבה גילתה מכתבים של אביה. שיחה על הבמה, האמונה והזיכרונות המשפחתיים.

דביר עמר בשיחה עם ד”ר רבקה מנוביץ - מעייני

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, נצפה מברך את מפקד מחוז ירושלים במשטרה, אבישי פלד, במהלך שמחת שבע ברכות לבתו של האסטרטג החרדי יוסי רוזנבוים, שנערכה בביתו של רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ.

הרב שפירא מברך את הממ"ז צילום: ללא קרדיט

בשמחת חתונת נכדתו של הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, נצפה הדיין הרב ישי בוכריס בשיחה עם הרב בנימין בארי, מזקני רבני ישיבת כרם ביבנה ונכדו של הרב חרל"פ.

המפגש בחתונה צילום: ללא קרדיט

ועוד מאותה חתונה: העיתונאי דביר עמר זכה לברכותיהם של הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, ושל האדמו"ר מספינקא. עמר שיתף בתיעוד המפגש וכתב: "התברכתי מהרב הראשי הרב קלמן בר והאדמו"ר מספינקא".

דביר עמר מתברך צילום: ללא קרדיט

השבוע התכנסו הקומונרים של תנועת אריאל ליום הוקרה והעצמה לרגל סיומו של חודש ארגון. הקומונרים, שהובילו את הפעילות בסניפי התנועה ברחבי הארץ, השתתפו בסדנאות ונהנו מארוחת "על האש" חגיגית בחאן שבמצפה יריחו.

במקביל, בסניפי הבנות של התנועה נמשכות ההכנות לקראת שבת הארגון, שתתקיים בשבת הבאה, פרשת וישלח. ההיערכות לאירועי השיא נמצאת בימים אלה בעיצומה.

מפגש הקומונרים צילום: ללא קרדיט

שמחה מרגשת במשפחת זולדן: אהרון זולדן, בנו של עידו (עידודי) זולדן הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי בשומרון, התארס עם בחירת לבו צורית קליין. האירוסין נערכו יומיים בלבד לפני יום השנה לרצח אביו, שחל ביום שישי, י' בכסלו.

אהרון זולדן וצורית קליין צילום: ללא

ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב, הרב אליעזר מלמד, השיק את הכרך החדש בסדרת ספריו "פניני הלכה", הנושא את השם "תורה, עם וארץ". אירוע ההשקה נערך בהשתתפות רבני הישיבה, תלמידים, בוגרים וידידים.

ערב ההשקה לספר החדש בסדרת "פניני הלכה "תורה עם וארץ" של הרב אליעזר מלמד שליט"א | ישיבת הר

תושבי מעלה לבונה התכנסו לערב הוקרה מיוחד לרב היישוב, הרב יאיר שחור, ולרעייתו הרבנית נעמי, לרגל 40 שנות רבנות ביישוב.

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, השתתף באירוע ושיבח את דרכו של הרב, המשלבת עמידה איתנה על עקרונות ההלכה לצד הקשבה לצורכיהם של התושבים.

ערב הוקרה לרב יאיר ולרבנית נעמי צילום: דוברות

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, קיים תפילה מיוחדת יחד עם תלמידות האולפנית בעיר למען מציאתה של היימנוט קסאו, בת העיר שנעדרת מביתה. התפילה נערכה לציון 1,000 ימים להיעלמותה.

הרב אליהו בתפילה צילום: ללא קרדיט

כ-60 צעירים וצעירות מצרפת עזבו את בתיהם ואת משפחותיהם ועלו לישראל במטרה להתגייס לצה"ל.

חניכי שלוחת לביא במכינת עז שלמה מלווים את קבוצת הבנים מאז נחיתתם בארץ, והשבוע השתתפו יחד באימון כושר קרבי בחוף אשדוד, כחלק מההכנה לשירות הצבאי ומתהליך ההשתלבות בחברה הישראלית.

עזבו את צרפת כדי להתגייס לצה"ל: כך מתכוננים

ישיבת ההסדר עכו השיקה ביצוע מוזיקלי חדש לשיר "מרחבים", המבוסס על מילותיו של הראי"ה קוק זצ"ל, בלחנו של ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן.

בישיבה מסבירים כי מילותיו של הרב קוק מבטאות את מהותה של הנשמה האלוקית השוכנת בכל אדם ואת המרחבים הרוחניים הטמונים בה.