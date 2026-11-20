חברת התעופה הישראלית ישראייר עושה צעד משמעותי בהרחבת פעילותה הבינלאומית וחותמת על הסכם שיתוף פעולה עם אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם.

ההסכם עם אמריקן איירליינס צפוי לפתוח בפני נוסעי ישראייר רשת רחבה של יעדי המשך בצפון אמריקה, באמריקה הלטינית ובקריביים, ולחזק את מעמדה של החברה הישראלית בקו התעופה לניו יורק. במקביל, אמריקן נערכת לחידוש טיסותיה הישירות לישראל במרץ 2027.

מאחורי ההודעה המשותפת של שתי חברות התעופה מסתתר מהלך מסחרי בעל משמעות רחבה יותר מהוספת יעדים למפת הטיסות. עבור ישראייר, מדובר בהזדמנות להפוך את הקו שהיא מפעילה בין תל אביב לניו יורק לשער כניסה לרשת תעופה בינלאומית, מבלי שתידרש להפעיל בעצמה טיסות לכל אחד מהיעדים.

ההסכם, שנחתם בין החברות, ייושם בהדרגה. בשלב הראשון צפויה ישראייר להציב את קוד הטיסה שלה על הטיסות הישירות שתפעיל אמריקן איירליינס בין נמל התעופה JFK בניו יורק לתל אביב. במקביל, שתי החברות יפעלו ליישום הסכם אינטרליין, שיאפשר לנוסעי ישראייר להתחבר לטיסות המשך של אמריקן ליעדים ברחבי ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית והקריביים.

המשמעות המסחרית ברורה: במקום להסתפק במכירת כרטיסים לניו יורק כיעד סופי, ישראייר תוכל להציע ללקוחותיה אפשרויות הגעה למגוון רחב של יעדים נוספים באמצעות רשת הטיסות של השותפה האמריקנית.

נמל התעופה JFK בניו יורק עומד במרכז השותפות החדשה. עבור אמריקן איירליינס מדובר באחד משערי הכניסה המרכזיים שלה, שממנו היא מפעילה טיסות המשך למגוון יעדים.

עבור ישראייר, החיבור לרשת הזו עשוי להרחיב משמעותית את המוצר שהיא מציעה לנוסע הישראלי. נוסעים שיגיעו לניו יורק בטיסות ישראייר, או בטיסות אמריקן במסגרת שיתוף הפעולה, יוכלו להמשיך ליעדים נוספים באמצעות החברה האמריקנית.

עם זאת, חשוב להבחין בין שני מרכיבי ההסכם: הסכם האינטרליין נועד לאפשר חיבור מסחרי בין טיסות החברות, בעוד ששיתוף הקוד יאפשר לישראייר לשווק טיסות המופעלות בפועל בידי אמריקן תחת קוד הטיסה שלה.

מבחינה עסקית, מדובר במודל המאפשר לחברות תעופה להרחיב את היצע היעדים שלהן באמצעות שותפויות, ללא צורך בהקמת קווים עצמאיים לכל יעד. עבור ישראייר, שמפעילה כיום חמש טיסות שבועיות בין תל אביב לניו יורק באמצעות מטוסי איירבוס A330-200, זהו מהלך שעשוי להגדיל את האטרקטיביות של פעילותה בקווים ארוכי הטווח.

השותפות החדשה מגיעה לקראת חזרתה המתוכננת של אמריקן איירליינס לשוק הישראלי. החברה הודיעה כי בכוונתה לחדש את הטיסות היומיות בין ניו יורק לתל אביב ב-27 במרץ 2027, באמצעות מטוסי בואינג 777-200ER.

החזרה המתוכננת של אמריקן, לצד פעילותה הקיימת של ישראייר בקו, יוצרת בסיס לשיתוף פעולה בין שתי חברות שמציעות שירותי טיסה ישירים בין ישראל לארצות הברית.

שתי החברות מציעות גם מחלקות עסקים הכוללות מושבים הנפתחים למיטה. במסגרת המוצרים הקיימים, נוסעי מחלקת העסקים של ישראייר ונוסעי Flagship Business של אמריקן יכולים ליהנות מטרקלין The Greenwich Lounge בנמל התעופה JFK, המציע בין היתר ארוחות שף, יינות ומקלחות.

עבור ישראייר, ההסכם הוא לא רק הרחבה של אפשרויות הטיסה, אלא גם הזדמנות לחיזוק המיצוב הבינלאומי שלה באמצעות שותפות עם חברת תעופה שמפעילה יותר מ-6,000 טיסות ביום, ליותר מ-350 יעדים ביותר מ-60 מדינות.

אמריקן איירליינס משרתת יותר מ-200 מיליון נוסעים בשנה ונחשבת לאחת מחברות התעופה הגדולות בעולם. החיבור לרשת הפעילות שלה מעניק לישראייר אפשרות להציע מוצר רחב יותר לנוסעים המבקשים להגיע מעבר לניו יורק.

מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, התייחס לחשיבות העסקה ואמר: "אנו מרגישים זכות גדולה להיכנס לשותפות אסטרטגית זו עם אמריקן איירליינס, אחת מחברות התעופה המובילות בעולם. שיתוף פעולה זה מהווה אבן דרך משמעותית עבור ישראייר ועבור ציבור הנוסעים בישראל".

לדבריו, שילוב הרשת הגלובלית של אמריקן עם מעמדה של ישראייר בשוק הישראלי יאפשר להציע ללקוחות קישוריות רחבה יותר, חוויית נסיעה משופרת וגישה נוחה ליעדים בצפון אמריקה ומעבר לה.

גם באמריקן רואים בהסכם הזדמנות מסחרית. אנמול בהרגבה, סגן נשיא בכיר לבריתות תעופה בחברה, ציין כי השותפות נועדה להעניק לנוסעים אפשרויות טיסה נוחות יותר וליצור הזדמנויות נוספות עבור לקוחות ישראייר להתחבר ליעדים באמצעות JFK.

ההסכם הנוכחי אינו בהכרח התחנה האחרונה ביחסים בין החברות. לאחר יישום השלב הראשון, אמריקן וישראייר מתכוונות לבחון אפשרויות להרחבת הסכם שיתוף הקוד, לצד הענקת הטבות נוספות לחברי תוכנית הנאמנות AAdvantage של אמריקן.

הרחבה כזו עשויה להעמיק את הקשר המסחרי בין החברות ולחזק את יכולתן לשווק שירותי טיסה משולבים.

מבחינת ישראייר, האתגר יהיה לתרגם את ההסכם ליתרון מסחרי ממשי: למשוך נוסעים שמחפשים לא רק טיסה ישירה לניו יורק, אלא פתרון נסיעה רחב יותר ליעדים ברחבי יבשת אמריקה.

בשלב זה החברות לא פרסמו נתונים על ההיקף הכספי של ההסכם, תחזיות להכנסות נוספות או לוח זמנים מפורט ליישום כל מרכיביו. אולם כבר כעת ברור כי ישראייר מבקשת להרחיב את פעילותה מעבר למודל של הפעלת קווים עצמאיים, באמצעות חיבור לאחת מרשתות התעופה הגדולות בעולם.