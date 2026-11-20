השבוע יעקב אבינו יוצא לדרך. הוא בורח מבית אביו, לבדו, בלי בית ובלי כר לראשו. השמש שוקעת, והוא נעצר במקום שאינו מכיר. "וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו". דווקא שם, כשהראש מונח על אבני המקום, נגלה אליו סולם "מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה".

לא במקרה, כנראה, חלה שבת ארגון של בני עקיבא בפרשת ויצא, ולא במקרה נבחר לחודש הארגון הנושא "ראשינו בעמקי תורתה". השאלה שעמדה לפני יעקב באותו לילה היא גם השאלה של כל חניך וחניכה בתנועה: איפה מניחים את הראש?

אני משמש גם השנה כרב סניף מרכז ברחובות. שיעורים, שאלות בהלכה ובאמונה, התוועדויות שנמשכות אל תוך הלילה. ומה שאני פוגש שם שוב ושוב הוא נוער שלא מסתפק בתשובות קלות. הם רוצים לדעת למה, הם רוצים להבין. הם לא מחפשים סיסמה, אלא שורש.

לפעמים שואלים אותי מה תפקידו של רב בסניף של תנועת נוער. התשובה שלי פשוטה: להיות שותף לסגל המדהים בהבנה שהראש צריך להיות מחובר. מדריך יכול להעביר פעולה מצוינת, אבל אם אין מאחוריה שורש של תורה, היא תישכח עד יום ראשון בבוקר. ולהפך, פעולה פשוטה שיש בה אמת נשארת בלב שנים.

ראש לפני ידיים

בהמנון התנועה הראש בא לפני הכפיים: קודם "ראשינו בעמקי תורתה", ורק אחר כך "כפינו ברגבי אדמתה". הסדר הזה אינו מקרי. ידיים בלי ראש הן עשייה בלי כיוון: הרבה מרץ, הרבה פעילות, ומעט מאוד עומק. ראש בלי ידיים הוא תורה שמסתגרת בד' אמות ואינה נוגעת בחיים. דרכה של בני עקיבא, "תורה ועבודה", מחברת את שניהם, אבל יודעת מה מוביל את מה.

הסולם של יעקב מוצב ארצה, נטוע עמוק באדמה, אבל ראשו מגיע השמימה. כך נראית תנועה בריאה: רגליים על הקרקע, ידיים בעשייה, וראש שנמצא למעלה, בתורה.

כמו דג במים

התנועה נקראת על שמו של רבי עקיבא, ויש בזה הרבה יותר משם יפה. הגמרא במסכת ברכות (סא ע"ב) מספרת שכאשר גזרה מלכות רומי שלא לעסוק בתורה, מצא פפוס בן יהודה את רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. "עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות?" שאל אותו. ענה לו רבי עקיבא במשל: שועל שהלך על שפת הנהר ראה דגים בורחים מפני הרשתות, והציע להם לעלות אל היבשה ולגור עמו. השיבו לו הדגים: אם במקום חיותנו אנו מפחדים, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה.

זה המסר של "ראשינו בעמקי תורתה". התורה איננה עוד חוג בלוח הזמנים, ואיננה דבר תורה של שתי דקות בפתיחת הפעולה. היא המים שלנו. נער שמחובר לתורה אינו רק "דתי יותר", הוא חי יותר. ונער שמתנתק ממנה, גם אם יש לו הכול, מגלה פתאום שקשה לנשום. זה גם סוד העוצמה של בני עקיבא לאורך הדורות: בכל משבר, בכל מלחמה ובכל שעה קשה, ידעו החניכים והבוגרים לעמוד איתנים, כי השורשים שלהם היו נטועים במים עמוקים.

ודווקא "בעמקי", לא על פני השטח. עומק נבנה בחברותא קבועה, בשאלה טובה שלא מוותרים עליה, בדף גמרא שנלמד עד הסוף. רבי עקיבא עצמו התחיל ללמוד בגיל ארבעים. מסופר באבות דרבי נתן (פרק ו) שראה אבן שנחקקה מטיפות מים שנפלו עליה יום אחר יום, ואמר: מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי. כך נבנה עומק: טיפה אחר טיפה, שיעור אחר שיעור, ולא בבת אחת. ומי שיוצא מן הסניף אל בית המדרש, אינו עוזב את התנועה, אלא ממשיך אותה.

זכות להיות חלק

כל מי שליבו שייך לבני עקיבא מכיר את ההתרגשות של שבת ארגון: הדגלנות, התערוכה, המפקד, וההכרזה על שם השבט החדש. אבל מאחורי כל זה עומדים מדריכים בני שש עשרה, שמוותרים על שעות שינה ופנאי כדי לתת לחניכים שלהם בית. זו זכות גדולה להיות חלק מזה, להיות חוליה בשרשרת שהתחילה לפני כמעט מאה שנה ומחברת את עם ישראל לתורתו ולארצו.

ובשבת הזו, כשכל הסניף עומד יחד, מן השכבות הצעירות ועד הבוגרים, אפשר לראות בעיניים מה זה עם ישראל בקטן: כל אחד שונה, כל שבט בצבע שלו, וכולם מכוונים אל אותו מקום.

בבוקר מתעורר יעקב ואומר: "אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי". זו הברכה שלי לכל חניך וחניכה בשבת הזו: שתגלו שבסניף, בין פעולה למפקד ובין שיעור להתוועדות, יש ה' במקום הזה. ושתבחרו להניח את הראש במקום הנכון, בעמקי תורתה. שבת שלום, וחזק ואמץ!