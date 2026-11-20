חברת התעופה ארקיע הודיעה הבוקר (שישי) על חידוש הטיסות הישירות למרקש שבמרוקו, החל מינואר 2027. בכך הופכת ארקיע לחברת התעופה הישראלית הראשונה שמודיעה על חזרה ליעד, לאחר שהטיסות אליו הופסקו בעקבות דרישות ביטחוניות של השב"כ.

ההחלטה על חידוש הפעילות התקבלה לאחר מאמצים משותפים של רשות התעופה האזרחית וגורמי הביטחון בישראל, שבסיומם הושגו האישורים הנדרשים להפעלת הקו מחדש.

בהודעת החברה נמסר: "לאחר מאמצים משותפים של רשות התעופה האזרחית וגורמי הביטחון הישראליים, ארקיע מודיעה כי התקבלו כלל האישורים הנדרשים לחידוש הפעילות לקו המבוקש".

על פי התוכנית, הטיסות למרקש יופעלו פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, והקו צפוי לפעול לאורך כל השנה. בארקיע הודיעו כי מכירת הכרטיסים כבר נפתחה.

כזכור, הטיסות של חברות התעופה הישראליות למרוקו הופסקו בעקבות דרישות של גורמי הביטחון, שהגיעו לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי־דובאי. ארקיע הודיעה בחודש שעבר על ביטול טיסותיה ליעד, וכעת, לאחר שנמצא פתרון לסוגיות הביטחוניות, היא נערכת לחידוש הפעילות. לצד הודעת ארקיע, גם חברות תעופה ישראליות נוספות צפויות להודיע בתקופה הקרובה על חידוש הטיסות למרקש.