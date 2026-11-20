שלוש שנים לאחר פרוץ המלחמה, ולמרות הפגיעה הקשה שספג, ארגון הטרור חמאס ממשיך לשקם את מנגנוני השלטון שלו ברצועת עזה. מנתונים שהגיעו לידי מערכת הביטחון, ונחשפו ב-ynet, עולה כי כ-80 אלף פעילים ופקידים פועלים כיום במסגרת הארגון, לצד חזרה נרחבת לפעילות של העיריות, משרדי הממשלה ומנגנוני הביטחון.

על פי הנתונים, 22 מתוך 25 העיריות שפעלו ברצועה לפני המלחמה חזרו לתפקד, וכך גם כל 17 משרדי הממשלה של חמאס. במנגנוני הממשל מועסקים כיום כ-50 אלף פקידים, ולצדם פועלים כ-30 אלף חמושים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון.

חידוש הפעילות השלטונית מתבטא גם בשירותים הניתנים לתושבים. משרד הפנים מפעיל מחדש את מנגנוני הביטחון והסדר הציבורי, משרד הכלכלה עוסק בפיקוח על מחירים ובגביית מסים, ומשרדי הבריאות, התחבורה והחקלאות חידשו פעילויות בתחומיהם. במקביל, המשטרה ומנגנוני הביטחון של חמאס שבים לפעול בגלוי, לאחר שבמהלך המלחמה נאלצו לצמצם את פעילותם מחשש לתקיפות צה"ל.

אחד המהלכים הבולטים שמקדם הארגון הוא חידוש גביית הכספים מסוחרים ומאנשי עסקים. חמאס הקים ועדה מיוחדת הדורשת תשלומים גם באופן רטרואקטיבי עבור סחורות ומשאיות שהוכנסו לרצועה במהלך המלחמה. לפי הדיווח, אחד המקומות המשמשים לגביית הכספים הוא בית החולים נאסר בחאן יונס.

במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס מתמודד עם מחסור במזומנים, ולכן הוא פועל להרחבת מקורות ההכנסה שלו. במסגרת זו החל הארגון לחייב בתי עסק לאפשר תשלום במזומן בשיעור של לפחות 30% מערך הקנייה, ואף נערך לאכיפת ההוראה כלפי עסקים שלא יפעלו לפיה.

במקביל לשיקום המנגנונים האזרחיים, חמאס ממשיך לגייס פעילים חדשים. לפי הערכות מערכת הביטחון, הארגון נעזר במסגדים ובפעילות קהילתית כדי להרחיב את השפעתו בקרב צעירים ובני נוער. שיקום חלק ממוסדות הדת ברצועה מסייע לו לחדש את פעילות הגיוס.

נתון חריג נוסף נוגע למערכת הבריאות. לפי המידע שבידי מערכת הביטחון, משרד הבריאות של חמאס מוכר לגורמים המקורבים לארגון מסמכים רפואיים המאפשרים יציאה מהרצועה לצורך טיפול בחו"ל, תמורת סכומים המוערכים ב-20 עד 30 אלף דולר לאדם. עוד נטען כי הארגון פועל להחלפת מלווים של חולים בגורמים המקורבים אליו.

במערכת הביטחון מצביעים גם על המשך השימוש שעושה חמאס בבתי חולים לצרכים צבאיים, ובהם שיפא, שהדאא אל-אקצא ונאסר. לפי המידע, הארגון אף מצמצם את שעות הפעילות של מחלקות מסוימות כדי לאפשר לאנשיו לנוע במתחמים.

לצד הנתונים על חזרת המשילות, במערכת הביטחון מדגישים כי חמאס ספג פגיעה קשה במהלך המלחמה, איבד תשתיות רבות ומסגרותיו הצבאיות נפגעו באופן משמעותי. עם זאת, הנתונים שנחשפו מלמדים כי הארגון ממשיך להפעיל מערכות שלטוניות נרחבות ברצועה, בשעה שטרם גובשה חלופה שלטונית אפקטיבית.