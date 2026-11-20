ישראל שדרגה את מערכת ההגנה האווירית "קלע דוד" והגדילה את טווח הפעולה שלה, כדי שתוכל להתמודד עם מגוון רחב יותר של איומים בליסטיים, כך דיווחה היום (שישי) סוכנות הידיעות בלומברג, על סמך דבריו של גורם בכיר העוסק בחקר ההגנה האווירית בחיל האוויר הישראלי.

לדברי הגורם, שביקש להישאר בעילום שם בהתאם לנהלי חיל האוויר, השדרוג נועד לאפשר לישראל להתמודד גם עם מתקפות טילים ממושכות, הנמשכות שבועות. המהלך מגיע לאחר שהעימותים עם איראן המחישו את הצורך במערכות יירוט שניתן לייצר בכמויות גדולות ובעלות נמוכה יחסית.

אחד היתרונות המרכזיים של "קלע דוד" הוא עלות המיירט שלה, המכונה "סטאנר". לפי בלומברג, מחירו של מיירט כזה עומד על כמיליון דולר, לעומת יותר מארבעה מיליון דולר למיירט מסוג PAC-3 של מערכת הפטריוט האמריקנית. על פי הערכת אנליסט בלומברג אינטליג'נס ויין סנדרס, עלות הסטאנר היא גם כשליש מעלותו של מיירט חץ 3.

מערכת קלע דוד, שפותחה בשיתוף רפאל וחברת RTX האמריקנית, מיועדת להתמודד עם איומים בטווח הבינוני, ומשתלבת במערך ההגנה הרב־שכבתי של ישראל לצד כיפת ברזל ומערכות החץ. לפי הדיווח, השדרוג מאפשר לה להרחיב את יכולותיה מול טילים בליסטיים, תוך הפחתת התלות במיירטים יקרים יותר.

בבלומברג ציינו כי במהלך העימותים עם איראן הצליחו חלק מהטילים הבליסטיים לחדור את מערכות ההגנה הישראליות. מנגד, המתקפות סיפקו לצה"ל מידע מבצעי רב, שאפשר לבצע התאמות ושיפורים במערכות ההגנה, לעיתים בתוך ימים ספורים.

לפי גורם בתעשייה הביטחונית שצוטט בדיווח, רפאל ו-RTX מסוגלות לייצר אלפי מיירטים בשנה בישראל, לצד כ-2,500 מיירטים נוספים בארצות הברית עבור מערכות כיפת ברזל וקלע דוד. זאת בשעה שארצות הברית מתקשה לעמוד בביקוש הגובר למיירטי פטריוט מתקדמים.

השדרוג מתבצע גם על רקע מאמציה של איראן לשקם את מאגר הטילים שלה. לפי הערכת מודיעין מערבית שפורסמה בבלומברג, איראן מחזיקה עדיין בלפחות 1,700 טילים בליסטיים ומייצרת כ-50 טילים נוספים מדי חודש.