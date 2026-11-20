יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר בהסתה נגד חברי הכנסת הערבים.

בריאיון לאתר פאנט תקף ג'בארין את גישתה של היועצת המשפטית לממשלה כלפי התבטאויות המופנות נגד נציגי המפלגות הערביות ובעיקר את השימוש במלים "תומכי טרור" כלפי חברי הכנסת. "גישתה של היועמ"שית מצביעה על כך שההסתה נגדנו נחשבת לחלק מחופש הביטוי. אני מאשים את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בהסתה נגדנו. אנו נערכים גם להעלות את הנושא בפני האיחוד האירופי".

לצד הביקורת על התבטאויותיהם של גורמים בקואליציה, התייחס יו"ר המשותפת גם לעמדתה של מפלגתו ביחס למלחמה ברצועת עזה. "זו שאלה האם אנחנו בפועל נגד הפצצת עזה? זו שאלה?", תהה. "אנחנו מפלגה ערבית, האם נהיה בעד הפצצת בני ובנות עמנו?".

לדבריו "העמדה של איזנקוט ומחנה השינוי היא תמיכה ביוזמת מועצת השלום שמטרתה להפסיק את המלחמה. העזה היא חלק מהמדינה הפלטינית יחד עם הגדה המערבית".

בליכוד הגיבו בחריפות לדברי ג'בארין. "אלה האנשים שעליהם גוש השמאל רוצה להשתית את בטחון מדינת ישראל ואת גורל המדינה היהודית". במפלגה הזהירו "ידינו יהיו כפותות על ידי מי שרוצים להביא להשמדתנו".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הוסיף: "הדברים של יו"ר הרשימה המשותפת לא מפתיעים. הוא אומר את האמת שלו ושל חלקים בציבור הערבי השוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ושואפים להפוך אותה לחליפות איסלאמית או, במקרה הטוב מבחינתם, למדינת כל אזרחיה.

הבעיה היא אצל שותפיו הטבעיים בשמאל. הם שומעים את הדברים, אבל מסרבים להאמין שיש מי שחפץ באמת להביא לסופה של המדינה היהודית, גם באמצעות כלים דמוקרטיים והסכמים פוליטיים. והכול בשם תאוות השלטון, תוך הפקרת עתידה של מדינת ישראל ופגיעה בנצח ישראל", דברי בן גביר.