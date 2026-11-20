תושבי גבעת בית ענות שבהר חברון איתרו הבוקר (שישי) קבוצת צעירים החשודים בניסיון לצוד ציפורי שיר מוגנות באמצעות רשתות ומלכודות בשטחי המרעה הסמוכים לגבעה.

האירוע החל כאשר תושבים מבית ענות הפעילו רחפן לצורך סריקה של שטחי המרעה באזור. במהלך הסריקה הבחינו בכמה דמויות שהגיעו מכיוון העיר חברון ועסקו בפעילות בצמחייה.

התושבים החליטו להגיע לנקודה שבה זוהו החשודים כדי לבדוק את המתרחש. כשהגיעו למקום הבחינו בצעירים ערבים שפרסו רשתות, במה שנראה כניסיון ללכוד ציפורי שיר מוגנות.

לדברי התושבים, הציפורים נועדו למסחר, והצעירים השתמשו באמצעי פיתיון כדי למשוך עופות נוספים אל הרשתות.

במקום נמצאו גם שתי מלכודות שהובאו בידי החשודים, ובתוכן ציפורים שכבר נלכדו. על פי תיאור התושבים, הציידים התכוונו להשתמש בציוץ הציפורים הכלואות כדי למשוך ציפורים נוספות וללכוד גם אותן.

לאחר גילוי המלכודות הזעיקו תושבי הגבעה את כוחות צה"ל. החיילים שהגיעו למקום עיכבו את החשודים, והציפורים שהוחזקו במלכודות שוחררו.

ידידיה אמסלי, תושב בית ענות שהיה מעורב בזיהוי הפעילות, טען כי הצעירים לא פעלו לבדם וכי מבוגרים עקבו אחר המתרחש ממרחק. "בגלל הקרבה של מיקום הציד לכביש חוצה יהודה הם שלחו בכוונה נערים צעירים לשטח, בזמן שהמבוגרים השקיפו מרחוק על הכל".

לדבריו, ניסיונות ציד באזור אינם תופעה חדשה. "הציד הערבי כאן באזור משתולל ללא הפסקה ואנחנו מנסים להיאבק בו יום יום", אמר.

אמסלי טען כי "מאז הקמת הגבעה הצלחנו למנוע עשרות מקרי ציד על ההר, ובאמצעות המרעה ורחפני הביטחון אנחנו מצליחים לשמור לאט לאט על יותר ויותר שטחים. האויב משחית וחומס לנו את הטבע, רק התיישבות יהודית במרחב תמנע זאת כפי שהקמת בית ענות הוכיחה"