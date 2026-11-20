האם המפלגות החרדיות צריכות להיפרד מהברית הפוליטית עם הליכוד והציונות הדתית ולבחון הקמת ממשלה עם גוש השינוי? במאמר שכתב שמואל קוטיינר בעיתון "המודיע" שכותרתו "אין באמת הבדל" נטען שאין עוד הצדקה להיצמדות האוטומטית של הציבור החרדי לגוש הימין.

לדבריו, דווקא שותפות עם הגוש היריב עשויה להבטיח את האינטרסים המרכזיים של הציבור החרדי, ובראשם ההגנה על עולם התורה והסדרת סוגיית הגיוס.

קוטיינר פותח את מאמרו בקביעה כי השיקולים שצריכים להנחות את המפלגות החרדיות בבחירת שותפיהן הפוליטיים הם שמירת התורה והיהדות וההגנה על ביטחון המדינה. מבחינתו, אין מחויבות אידיאולוגית לתפיסות הלאומיות של הימין או לרעיון ארץ ישראל השלמה. "אנחנו לא אנשי ארץ ישראל השלמה", הדגיש.

לטענתו, המציאות הביטחונית והמדינית בישראל השתנתה באופן שמצמצם את ההבדלים בין הגושים. לדבריו, גוש מתנגדי נתניהו אינו מייצג עוד את השמאל המדיני של העבר, ובתוכו פועלים גורמים בעלי תפיסות ביטחוניות ימניות מובהקות.

בהקשר זה הוא מציג השוואה ישירה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין גדי אייזנקוט: "נתניהו ואייזנקוט, שניהם נגד חמאס ואיראן באותה מידה".

הכותב מכיר בכך שנתניהו הפגין, לדבריו, נחישות רבה יותר מאחרים במלחמה מול איראן וחיזבאללה, אך טוען כי מדובר בהבדלים טקטיים ולא בפער אידיאולוגי מהותי המצדיק ברית פוליטית קבועה.

בהמשך עובר קוטיינר לביקורת על תפקוד ממשלות הימין ועל יכולתן להגן על הציבור החרדי. לטענתו, אף שהמפלגות החרדיות היו שותפות נאמנות של הליכוד במשך שנים, הן לא הצליחו להשיג את ההסדרה המשפטית והתקציבית הדרושה לעולם הישיבות.

לדעתו, ייתכן שדווקא משא ומתן עם גורמים בגוש השני, המעוניינים להקים קואליציה יציבה, יאפשר להגיע להסכמות שקטות ומעוגנות משפטית, שיגנו על לומדי התורה טוב יותר מההבטחות שלא מומשו מצד ממשלות הימין.

הוא מפנה ביקורת גם כלפי ההזדהות החרדית עם מאבקי הימין נגד מערכת המשפט. הוא טוען כי הזדהות זו הפכה את הציבור החרדי ליעד מרכזי למתקפות מצד מוסדות המדינה, ובהם בג"ץ, הייעוץ המשפטי לממשלה וגורמים נוספים.

"לליכוד ולציונות הדתית של סמוטריץ' היה מספיק זמן לפעול מול השותפים הנאמנים ביותר, אך במקום זה הם התעלמו במקרה הטוב. סמוטריץ' היה שותף פעיל לקיצוצים כואבים במוסדות החרדיים. יותר מאשר אתה נזהר מאויבים נסתרים - היזהר מידידים גלויים", הוא מסכם. "מה שבטוח זה שעולם התורה חשוב הרבה יותר מההתנחלויות ומהרביזיוניזם, וצריך להישמר ללא התנכלויות והטרדות. את ארץ ישראל נשלים בימות המשיח, התנועה הרוויזיוניסטית ממש לא קשורה אלינו, ואת עקרונות הסטטוס קוו נשמור מכל משמר תחת כל ממשלה".