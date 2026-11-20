משפחתו של לוחם ההנדסה הקרבית אושר אברהם ז"ל, שנמצא לפני כשבוע ללא רוח חיים בחדרו בבסיס צה"ל בצפון הארץ, הודיעה היום (שישי) כי הוא יובא למנוחות ביום ראשון.

ההודעה מגיעה לאחר ימים של מאבק משפטי ומחלוקת מול המכון לרפואה משפטית בנוגע לבדיקת נסיבות מותו. בני המשפחה מסרו כי לאחר פגישה עם ראש המכון, פרופ' חן קוגל, קיבלו חלק מהתשובות שביקשו, אך בכוונתם להמשיך בהליכים המשפטיים כדי לברר את מלוא פרטי האירוע.

אברהם, בן 19 וחצי מרחובות, שירת כלוחם בהנדסה הקרבית. ביום שישי שעבר הוא נמצא פצוע מירי בחדרו בבסיס בצפון, כשנשקו האישי בסמוך אליו, ובהמשך נקבע מותו. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

בצה"ל מסרו למשפחה כי הממצאים הראשוניים מעלים חשד שאושר שם קץ לחייו, אולם אמו אסתר דחתה את האפשרות ודרשה לבצע נתיחה שלאחר המוות כדי לברר את נסיבותיו.

בהודעה שפרסמה המשפחה נמסר: "כמעט שבוע שאנחנו נאבקים על הזכות הבסיסית לדעת את האמת על בננו היקר, אושר, לוחם וגאוות המשפחה".

בני המשפחה תיארו את הרגע שבו נודע להם על מותו ואת השאלות שנותרו ללא מענה. "ביום שישי לפני שבוע קיבלנו את בשורת האיוב: אושר נמצא ללא רוח חיים, לאחר שנורה בחדרו בבסיס. אושר היה עולם ומלואו עבורנו. נסיבות מותו עוררו שאלות רבות, ולא היינו מוכנים לוותר עד שנגיע לחקר האמת".

המחלוקת סביב ביצוע הנתיחה התנהלה גם בבית המשפט. בעקבות בקשת המשפחה, שנתמכה בידי חוקרי מצ"ח, ניתן תחילה צו לביצוע נתיחה. ואולם, לאחר שבמכון לרפואה משפטית ביצעו בדיקת CT ובדיקה חיצונית, הודיעו אנשי המכון כי אין צורך בנתיחה נוספת כדי לקבוע שסיבת המוות היא פגיעת ירי.

במכון הבהירו כי ההכרעה בשאלה אם מדובר במעשה אובדני או באירוע בעל רקע פלילי מצויה בידי גורמי החקירה הצבאיים. בדיון שנערך ביום רביעי בבית משפט השלום בקריית שמונה התקבלה עמדת המכון, וצו הנתיחה בוטל.

בהודעתה מתחה המשפחה ביקורת חריפה על היחס שקיבלה במהלך הימים האחרונים. "מגיע לנו, כמשפחה, לדעת הכול. מגיע לנו יחס מכבד והוגן מרשויות המדינה. לצערנו, במשך שבוע חווינו השפלה, חוסר יחס והתנהלות בלתי נתפסת. אתמול, לראשונה, פרופ' חן קוגל, ראש המכון לרפואה משפטית, הסכים לפגוש אותנו, לאחר שהבין שאנחנו לא מתכוונים לוותר. לאחר פגישה ארוכה, שבוע לאחר מותו של אושר, ולאחר מאבק משפטי, קיבלנו סוף־סוף חלק מהתשובות. את היתר נשיג בבית המשפט בהמשך".

"אנחנו מקווים שאף משפחה לא תצטרך לעבור את מה שעברנו: הלנת המת, אטימות, זלזול, דיבור קשה וחוסר יכולת לראות את המשפחה ואת האזרחים הפשוטים שנמצאים בלב טרגדיה", סיכמו בני המשפחה.