נתניהו: "אנחנו בצומת היסטורי, אחריות זו אחדות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא היום (שישי) לראשי המפלגות אביגדור ליברמן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט לפעול להקמת ממשלת אחדות, והזהיר מפני האפשרות להקמת ממשלת מיעוט כבר בתחילת השבוע הבא.

נתניהו גילה כי בימים האחרונים שוחח עם השלושה ועדכן אותם בהתפתחויות הביטחוניות. על רקע המצב, הדגיש ראש הממשלה את הצורך באחדות פוליטית ובקבלת החלטות מהירה.

במקביל, התייחס נתניהו לדיווחים על מגעים להקמת ממשלה צרה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות, והביע התנגדות חריפה למהלך.

"הדבר המדהים הוא שאני שומע שיש כוונה להקים כבר בתחילת השבוע ממשלה צרה שנשענת על קולות של תומכי טרור, שדוגלים בחיסול המדינה היהודית. זה בלתי נתפס", אמר נתניהו.

ראש הממשלה דרש לעצור את המהלך באופן מיידי והבהיר כי מבחינתו, המענה למצב הנוכחי הוא הקמת ממשלת אחדות.

"אני אומר בצורה הברורה ביותר: צריך להפסיק עם זה מיד. אחריות זו אחדות. זה מה שצריך לעשות עכשיו, וכל שעה שאנחנו מחכים היא שעה מיותרת", סיכם נתניהו.