"כשאנחנו חושבים שאנחנו מסוכנים בינינו, אנחנו מאבדים את הראייה של מי שבאמת רוצה להיות מסוכן לנו, ומה שבאמת מסוכן לנו". כך אמר מזכ"ל תנועת בני עקיבא, יגאל קליין, בריאיון למנדי גרוזמן בכאן מורשת, לקראת שבת הארגון של התנועה.

בדבריו התייחס קליין למחלוקות בחברה הישראלית ולמאמצים של בני עקיבא לחזק את החיבור בין חלקי הציבור הדתי־לאומי ובין קבוצות שונות בעם ישראל. את דבריו המחיש קליין באמצעות סיפור אישי מערב שמחת תורה, לפני מתקפת 7 באוקטובר.

משפחת ונינו הגיעה להתארח בבית משפחתו בתל אביב, וסיפרה כי חברים הזהירו אותה מפני הנסיעה לעיר, שאותה תיארו כמקום המסוכן ביותר במדינה. פחות מיממה לאחר מכן נפל בנם, עמיחי ונינו ז"ל, בקרבות בכפר עזה.

קליין הביא את הסיפור כדי להמחיש את הסכנה שבתחושת האיום ההדדית בין קבוצות בחברה הישראלית. על רקע המחלוקות הפוליטיות של השנים האחרונות, ובהן הוויכוח סביב הרפורמה המשפטית והמחאות הציבוריות, הבהיר קליין כי בני עקיבא אינה מבקשת למקם את עצמה על ציר מפלגתי. "אנחנו מתמקמים על הציר הערכי, על שלמות הארץ, שלמות התורה ושלמות העם", אמר.

לדבריו, התנועה פועלת לחיבור בין חלקי הציבור כבר שנים, ולא רק בעקבות הקריאות לאחדות שנשמעו בתקופה האחרונה. קליין, המשמש גם יו"ר מועצת תנועות הנוער בישראל, סיפר על מפגשים ושיתופי פעולה עם תנועות נוער שונות, ובהן תנועות המזוהות עם הציבור החרדי. לדבריו, המטרה היא למצוא מכנים משותפים שיאפשרו פעילות משותפת גם בין קבוצות בעלות השקפות שונות.

בהתייחסו להיערכות לשבת הארגון סיפר קליין כי בשבועות האחרונים ביקר בסניפים ברחבי הארץ, מצפת ומיישובי הצפון ועד ערד. לדבריו, הוא פגש סניפים גדולים לצד סניפים שבהם מספר החניכים מצומצם, אך בכולם ניכרת פעילות המשלבת לימוד תורה, עשייה חברתית וחיבור לתנועה.

חודש הארגון השנה מתקיים בסימן "ראשנו בעמקי תורתה". קליין תיאר בתי מדרש הפועלים בסניפים, שבהם לומדים החניכים עם מדריכיהם, לצד ההכנות המסורתיות לשבת הארגון, ובהן דגלנות וצביעת קירות הסניפים. השנה שולבו על הקירות גם שמותיהם ותמונותיהם של בוגרי התנועה שנפלו, כחלק מפעילות הזיכרון וההנצחה. בריאיון התייחס קליין גם להחלטה שהתקבלה לפני יותר מעשור להעביר את שבת הארגון מפרשת תולדות לפרשת ויצא, כדי למנוע את סמיכותה לחג הסיגד.

לדבריו, השינוי בלוח הזמנים ביטא גם את התרחבות התנועה ואת הרצון לתת מקום לקהילות ולעדות שבעבר לא היו חלק מרכזי ממנה. לקראת שבת הארגון ופתיחת שנת הפעילות ציין קליין כי בתנועה מזהים צימאון גובר לתורה, לרוח ולאמונה. הוא הדגיש את הרצון להעמיק את החיבור לתורה, לעם ולארץ, ובירך את המדריכים, הקומונריות והקומונרים הפועלים בסניפי בני עקיבא ברחבי הארץ.