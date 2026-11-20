האם ישראל ואיראן עומדות בפני סבב לחימה נוסף?

רשת CBS האמריקנית דיווחה כי ישראל וארצות הברית בוחנות אפשרות לצאת למתקפה צבאית נוספת נגד איראן כבר בטווח הזמן הקרוב, על רקע החשש הגובר בירושלים מהמאמצים האיראניים לשקם את יכולותיה הצבאיות ולהגן על מתקניה האסטרטגיים.

על פי הדיווח, המתבסס על מקורות המעורים בפרטים, בממשלת נתניהו עוקבים בדאגה אחר הקצב שבו איראן משקמת את יכולות ייצור הטילים הבליסטיים שלה. במקביל, טהרן פועלת להעביר תשתיות צבאיות וגרעיניות אל מתחת לפני הקרקע, בניסיון להקשות על פגיעה בהן במקרה של מתקפה נוספת.

החשש הישראלי אינו מתמקד רק בהתעצמות המחודשת של מערך הטילים, אלא גם במאמציה של איראן להבטיח כי תשתיותיה הרגישות יהיו מוגנות יותר מפני תקיפות עתידיות.

במקביל להתפתחויות הללו, המקורות מסרו ל-CBS כי צה"ל נערך לאפשרות של סבב לחימה נוסף מול איראן ונמצא בימים אלה ב"שיא כוננות הגנתית", במטרה לאפשר תגובה לכל מתקפה איראנית.

לפי הדיווח, בירושלים מעדיפים כי אם תתקבל החלטה על פעולה צבאית נוספת, היא תתבצע במשותף עם ארצות הברית. עם זאת, שאלת עמדתו של הנשיא דונלד טראמפ נותרה פתוחה.

המקורות הדגישו כי בשלב זה עדיין לא ברור אם טראמפ מעוניין להורות על מבצע צבאי חדש נגד איראן, וגם אם יחליט לפעול, טרם ידוע מה יהיה אופייה של הפעולה.

כך, בעוד ישראל נערכת לאפשרות של עימות נוסף ומביעה דאגה מהתעצמותה המחודשת של איראן, ההכרעה בשאלת הפעולה המשותפת עם ארצות הברית עדיין לא התקבלה, לפחות על פי המידע שפורסם.