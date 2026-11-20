שתי משפחות שאיבדו את בניהן במלחמה, שני לוחמים שהותירו אחריהם סיפורי גבורה ומסירות נפש, ועכשיו גם שמחה אחת שמחברת בין המשפחות.

יעל איתן, אחותו של סמ"ר נועם איתן הי"ד, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, התארסה לעוז רובין, אחיו של סמל עמיחי שמעון רובין הי"ד, שנפל בקרבות שמחת תורה.

מאחורי האירוסים המרגשים מסתתר סיפורן של שתי משפחות הקשורות לעיר עכו, שכל אחת מהן חוותה את כאב השכול. כעת, לאחר השנים הקשות שעברו עליהן, הן זוכות לחלוק רגע של שמחה, כאשר יעל ועוז יוצאים יחד לדרך חדשה.

נועם איתן הי"ד, אחיה של הכלה, היה בן 21 בנופלו. הוא גדל בחדרה, למד בישיבת ההסדר בעכו ושירת כלוחם בגדוד נחשון של חטיבת כפיר. חבריו ומכריו תיארו צעיר עדין נפש, צנוע ונעים הליכות, ששילב אהבה גדולה לתורה עם כישרון מוזיקלי יוצא דופן.

נועם כתב והלחין שירים, הפיק מוזיקה ואף חיבר חוברת חידושי תורה בסוגיות הגמרא, שנקראה "ויהי נועם". למרות פציעה קשה בידו, הוא התעקש להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להתגייס לשירות קרבי. ב-17 בנובמבר 2024 נפל בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה, ימים ספורים בלבד לפני שהיה אמור להשתחרר משירותו ולשוב ללימודיו בישיבה.

לאחר נפילתו ספד לו ראש ישיבת ההסדר בעכו, הרב יוסי שטרן, ותיאר את דמותו המיוחדת: "נועם היה עדין נפש, רוחני, נעים הליכות, כשמו כן תהילתו". הרב הדגיש כי מאחורי אישיותו השקטה הסתתר לוחם אמיץ שהתנדב למשימות מתוך תחושת שליחות עמוקה.

בחודש יוני 2025 חנכה הישיבה בעכו את אולם "דרכי נועם" לזכרו. בטקס המרגש סיפרה אמו, אביבה איתן, על הקשר המיוחד של בנה לישיבה, שהייתה לדבריה ביתו האוהב והחם. "אנחנו רוצים להעביר הלאה את המורשת של נועם, כדי שלא ישכח לעולם", אמרה.

במשפחת רובין נושאים את זכרו של עמיחי שמעון רובין הי"ד, אחיו של החתן עוז. עמיחי, בנם של בתיה וישי רובין, ממייסדי גרעין אומץ בעכו, היה בן 23 בנופלו. הוא גדל בעיר, התחנך על ערכי התורה ואהבת הארץ ושירת כלוחם בגדוד 51 של חטיבת גולני.

בשבעה באוקטובר 2023, כאשר מחבלים תקפו את אזור כיסופים, היה עמיחי בין הלוחמים שהסתערו לעברם. במהלך הקרב נפצע מירי ברגלו, אך המשיך להילחם. בהמשך נפגע מקליע בראשו, ולמרות הפציעה הקשה המשיך בלחימה עוד כעשרים דקות עד שהתמוטט.

עמיחי נפטר מפצעיו ב-10 באוקטובר. משפחתו קיבלה החלטה אצילית לתרום את איבריו, ובכך הציל במותו את חייהם של חמישה ישראלים.

גם לאחר נפילתו פועלת משפחת רובין להנצחת דרכו. במסגרת היוזמה להקמת "משכן עמיחי" בעכו, ביקשו בני המשפחה להקים בית מדרש שינציח את ערכי התורה, הציונות, המנהיגות ואהבת האדם שאפיינו אותו.

ד”ר חנה קטן בשיחה עם ישי רובין

הקשר לעכו מעניק לאירוסים משמעות מיוחדת. עבור משפחת איתן, העיר היא המקום שבו למד נועם תורה, צמח והתפתח בישיבת ההסדר. עבור משפחת רובין, עכו היא בית המשפחה והמקום שבו גדל עמיחי, ושבו פעלו הוריו לחיזוק הקהילה התורנית.

כעת נקשרות שתי המשפחות זו בזו בדרך חדשה. יעל, שאיבדה את אחיה נועם, ועוז, שאיבד את אחיו עמיחי, בחרו להקים יחד בית בישראל.

השמחה אינה מוחקת את הכאב, והאירוסים אינם מעלימים את הגעגוע לשני האחים שלא יזכו להשתתף ביום חתונתם. אבל דווקא מתוך סיפורן של שתי המשפחות עולה גם סיפורה של ההמשכיות: לצד הזיכרון והאובדן, החיים ממשיכים להצמיח אהבה, תקווה ובית חדש.

שני הלוחמים, נועם ועמיחי, הותירו אחריהם מורשת של תורה, גבורה ואהבת הארץ. כעת, דרך הקשר שנרקם בין יעל לעוז, נקשרות משפחותיהם בקשר נוסף, הפעם של שמחה.