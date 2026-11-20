יו"ר מפלגת ישר, ח"כ גדי איזנקוט, שיגר היום (שישי) מסר תקיף לשותפיו הפוליטיים והבהיר כי הוא נערך לקבלת הכרעות בנוגע להקמת הממשלה הבאה.

בפוסט נרחב שפרסם לקראת השבת, הבהיר איזנקוט כי בכוונתו למצות את המגעים להקמת קואליציה רחבה, אך הזהיר כי לא יאפשר למשא ומתן להימשך ללא הגבלת זמן.

"כל הצדדים צריכים להבין כי אין בכוונתי למרוח זמן. הם צריכים להבין שבעיתוי הנכון אביא ממשלה חדשה וטובה בראשותי לאישור הכנסת", כתב איזנקוט. הוא הדגיש כי אין מדובר בתרגיל שנועד להפעיל לחץ על שותפיו למשא ומתן: "זהו לא איום למטרות משא ומתן, זו ההחלטה שקיבלתי מתוך הבנת האחריות והתפקיד שמוטלים עליי בעת חירום זו".

הדברים מגיעים על רקע המגעים המתמשכים בין מפלגות השינוי והתיקון להקמת ממשלה חדשה. איזנקוט חשף כי במהלך השבוע נפגש עם ראשי המפלגות, יחד ובנפרד, במטרה לקדם את המגעים ולבחון את האפשרויות העומדות על הפרק.

לדבריו, שלושה צירים מרכזיים עומדים במוקד המאמצים להקמת הממשלה. אחד מהם הוא המשא ומתן עם המפלגות החרדיות, שבמסגרתו נבחנות נוסחאות שיאפשרו לחזק את צה"ל ולענות על צורכי הביטחון, לצד שמירה על מעמדם של לומדי התורה.

איזנקוט דחה את האפשרות שמדובר בוויתור על עקרונותיו בסוגיית הגיוס. "לא מדובר ב'ריבוע המעגל' או ב'קיפול דגל' בסוגיית השירות", הבהיר, והוסיף כי המתווה המתגבש מבוסס על העקרונות שהציגה מפלגתו במהלך מערכת הבחירות.

במקביל התייחס למגעים עם הליכוד, והביע אכזבה מהפער בין ההצהרות הפומביות לבין ההתנהלות בפועל. "נעשים מצידנו מאמצים כנים ואמיתיים, אך לצערי ישנו מרחק רב בין הרטוריקה לבין המעשים ולנכונות בפועל של הליכוד", כתב.

למרות הביקורת, איזנקוט הבהיר כי אינו מוותר בשלב זה על האפשרות להקים ממשלה רחבה בשיתוף הליכוד. "בכוונתי לתת הזדמנות נוספת לציר זה. עלינו לנסות לשכנע את חברי הליכוד להתעלות לגודל השעה", ציין.

עם זאת, המסר המרכזי בדבריו היה ברור: אם המאמצים להקמת ממשלה רחבה לא יבשילו, הוא יפעל להקמת ממשלת חירום לאומית, שאותה יבקש להרחיב לפני השבעתה או לאחריה.

איזנקוט אף הציב בפני חברי הכנסת את האחריות להכרעה. "כל חברי הכנסת יהיו חייבים לציית לצו מצפונם ולקבל את ההחלטה האם תקום ממשלה חדשה, או האם הם נכונים לגרור את מדינת ישראל ואזרחיה לבחירות נוספות כשנתניהו עודנו ראש ממשלת מעבר".

לצד המסרים לשותפיו, הקדיש איזנקוט חלק ניכר מדבריו למתקפה חריפה על ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו, והזהיר מפני ההשלכות של התנהלותו על החברה הישראלית ועל הדמוקרטיה.

"אנו מצויים באזור מסוכן מאוד. אזור בו ראש הממשלה היוצא מתנהל בדרכים שלא הכרנו בעבר. זו אינה הפחדה, אלא תיאור של המציאות. נדרשת מאיתנו מידה רבה של זהירות ואחריות", כתב.

איזנקוט טען כי החברה הישראלית מתקרבת לנקודת אל-חזור, והזהיר במיוחד מפני השיח הציבורי כלפי האוכלוסייה הערבית. לדבריו, הדרך ממסע דה-לגיטימציה נגד 21 אחוז מהאוכלוסייה, תוך תיוגם כ"תומכי טרור", ועד לאלימות ממשית עלולה להיות קצרה. "הכתובת על הקיר", הזהיר.

הוא גם מתח ביקורת על מה שתיאר כערבוב בין שיקולים מבצעיים לשיקולים פוליטיים. "העובדה שאינטרסים מבצעיים ולו"ז מבצעי מעורבבים עם אינטרסים פוליטיים ולו"ז פוליטי, ושהדבר נורמל לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת - טירוף וסיכון", כתב.

איזנקוט התייחס גם למהלכים שכבר קודמו בכנסת, ובהם מינויו של ח"כ מתן כהנא ליושב ראש הכנסת ומינוי יושבי ראש לוועדות המפתח. לדבריו, בימים הקרובים מתוכנן לעלות לאישור גם מינויו של השופט אלרון לתפקיד מבקר המדינה.

לקראת סיום דבריו שב איזנקוט לסוגיית הרכבת הממשלה, והבהיר כי מבחינתו חלון ההזדמנויות הפוליטי מחייב פעולה ולא המתנה ממושכת.

"תהיה זו איוולת לחשוב שיש לנו את הפריווילגיה להתמהמה ולאבד את חלון ההזדמנויות שנוצר, חלון הזדמנויות שספק אם יחזור בשנית", כתב.

את המסר חתם בהתחייבות אישית שאינה מותירה מקום רב לספק באשר לכוונותיו: "אינני מתכוון למצמץ ולהחמיץ את גודל השעה. אני מתחייב".