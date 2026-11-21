המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא הודיע הבוקר (שבת) על מותה של האישה בשנות ה-30 לחייה מאזור השפלה, שנדבקה בכלבת מכלבה שאספה לביתה. מבית החולים נמסר כי האישה נפטרה כשבני משפחתה לצידה.

האישה נדבקה לאחר שאספה כלבה משוטטת והביאה אותה לביתה בכפר שמואל. כעשרה ימים לאחר מכן עברה הכלבה ניתוח עיקור במרפאה וטרינרית באזור. למחרת הניתוח הופיעו אצלה תסמינים נוירולוגיים המאפיינים כלבת, ובהמשך היא מתה. למרות הסימנים המחשידים, גופתה נשלחה להשמדה מבלי שנבדקה.

שלשום פורסם כי הווטרינר שטיפל בכלבה קיבל אחריות על כך שלא שלח את גופתה לבדיקה. לדבריו, כפי שכתב ברשתות החברתיות, הוא סבר שהכלבה מתה בעקבות הליך העיקור שעברה. בדיקת הגופה הייתה עשויה להביא לזיהוי מוקדם של המחלה ולאפשר לאישה לקבל טיפול מונע.

בעקבות גילוי המקרה הודיע משרד הבריאות כי הכלבה שהתה ב-26 וב-27 באוגוסט בגינת השעשועים הסמוכה לגן קשת בכפר רות, וקרא לכל מי שבא עימה במגע לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו.

במשרד החקלאות חידדו בעקבות המקרה את ההנחיות לווטרינרים, שלפיהן הופעת תסמינים נוירולוגיים אצל בעלי חיים מחייבת חשד מיידי לכלבת ותיאום עם הלשכה הווטרינרית המחוזית. בעלי כלבים באזור התבקשו לוודא שחיסון הכלבת של כלבם בתוקף, ובמקרה של מגע עם כלב משוטט לפנות לווטרינר הרשותי.