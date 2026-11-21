A Milano gli studenti bruciano un carro armato e le effigi di Trump e Netanyahu

עשרות אלפי בני אדם השתתפו ביום שישי בגל הפגנות רחב היקף שהתפרס על פני 25 מדינות באירופה. המוחים, בעיקר צעירים, סטודנטים ופעילי ארגוני עובדים, יצאו לרחובות במחאה על יוקר המחיה, הגדלת ההוצאות הצבאיות, משבר האקלים ומדיניות הממשלות במדינותיהם.

המחאה, שהחלה בשבועות האחרונים בצרפת והתפשטה בהמשך לאלבניה, לסרביה ולגרמניה, התרחבה ביום שישי למדינות נוספות, ובהן בריטניה, ספרד, איטליה, שבדיה, בלגיה, יוון, פורטוגל, רומניה וקרואטיה. בחלק מההפגנות נשאו המשתתפים שלטים שעליהם נכתב: "נאבקים למען עתידנו".

מאחורי תיאום ההפגנות עומד ארגון "שביתת הנוער", שתיאר את האירועים כ"מחאת הנוער המתואמת הגדולה ביותר באירופה בשנים האחרונות". לדברי המארגנים, תוכננו הפגנות בכ-400 ערים תחת הסיסמה "נאבקים למען עתידנו - לא למען המלחמות שלהם".

מארגני המחאה הציגו שורת דרישות לממשלות אירופה, ובהן הפסקת ההתחמשות הצבאית וגיוס החובה, הגדלת ההשקעה בחינוך וברווחה, צעדים להתמודדות עם משבר האקלים ושינויים מבניים במערכות הציבוריות. בין דרישותיהם נכללה גם הבעת סולידריות עם הפלסטינים.

באיטליה התקיימו הפגנות בכמאה ערים, ובחלקן התפתחו עימותים אלימים. במילאנו הציתו מפגינים דמויות קרטון בדמות ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בגרמניה דווח על הפגנות ב-73 ערים. מארגני המחאה הודיעו כי בכוונתם להרחיב את הפעילות למדינות נוספות באירופה במהלך השבועות הקרובים.