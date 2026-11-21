יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הצהיר כי הדרך היחידה להחליף את ממשלת נתניהו היא באמצעות הקמת קואליציה שתכלול את המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה, גם במחיר של ויתורים פוליטיים ואידיאולוגיים מצידו.

ברשת החברתית X כתב ליברמן: "במציאות הביטחונית הנפיצה שבה אנו חיים, במיוחד ביהודה ושומרון וברצועת עזה, קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות לא תשרוד יותר מחודשים בודדים".

לדבריו, "הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה".

ליברמן הבהיר כי הוא מודע למחיר הכרוך במהלך כזה, אך נכון לשאת בו כדי להביא להחלפת השלטון. "כן, יהיה לכך מחיר פוליטי ואידיאולוגי. אני הראשון שמשלם ושישלם את המחיר הזה", כתב.

בסיום דבריו הדגיש יו"ר ישראל ביתנו את מטרתו: "אבל אני מוכן לשלם אותו כדי להשיג את המטרה החשובה באמת: להחליף את נתניהו ולהקים ממשלה יציבה שתכהן ארבע שנים".

ביום שישי כתב ח"כ שרון שרעבי (ישראל ביתנו) "אני עומד מאחורי הבטחתי ואמשיך לדבוק בה: לא אהיה שותף לקואליציה הנשענת על תומכי טרור, מבפנים או מבחוץ. יש עקרונות שאינם נתונים למשא ומתן, ויש ערכים שעליהם לא מתפשרים".