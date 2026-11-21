שני טילי שיוט וכטב"ם רוסי נפלו ביום שישי בדרום־מזרח פולין, במהלך מתקפה אווירית נרחבת של רוסיה על אוקראינה.

השלושה נפלו באזור הכפר נובי ליפובייץ, כ-50 קילומטרים מהגבול עם אוקראינה, ולא גרמו לנפגעים בנפש. בפולין האשימו את רוסיה בפרובוקציה מכוונת, ובברית נאט"ו הודיעו כי מטוסי קרב הוזנקו בעקבות החדירה למרחב האווירי הפולני.

התקרית התרחשה במרחק עשרות קילומטרים בלבד מאזור שבו נערך תרגיל צבאי בהשתתפות 11 מדינות נאט"ו. בוורשה מעריכים כי עיתוי האירוע אינו מקרי, וקושרים אותו למתקפות האחרונות שביצעה אוקראינה נגד גשר בחצי האי קרים.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, האשים את מוסקבה באחריות לחדירה לשטח ארצו. "מדובר בפרובוקציה מכוונת מצד רוסיה", אמר, והזהיר כי "החודשים הקרובים בהחלט יציבו בפני כולנו אתגרים גדולים".

גם שר ההגנה הפולני, ולדיסלב קוסיניאק-קמיש, התייחס לעיתוי האירוע ואמר: "אני מאמין שלא מדובר במקרה, שהתקרית התרחשה באותו יום בו מתקיימים תרגילים צבאיים מערביים גדולים בשטח פולין".

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אישר כי מטוסי קרב של הברית הוזנקו בתגובה לחדירת טילי השיוט לפולין. הוא גינה את מה שכינה "ההפרות החמורות של המרחב האווירי הפולני", והוסיף: "תקרית זו מסוכנת ללא ספק, והיא תוצאה של המלחמה המתמשכת שמנהלת רוסיה נגד אוקראינה".

נפילת הטילים בפולין התרחשה על רקע מתקפה רוסית רחבת היקף על ערים ואזורים שונים באוקראינה. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מסר כי שמונה אזרחים נהרגו וכ-300 בני אדם נפצעו בתקיפות.

"מדובר באחת התקיפות הגדולות ביותר מאז פרוץ המלחמה", אמר זלנסקי. לדבריו, המתקפה התפרסה על פני אזורים רבים במדינה וכוונה נגד תשתיות אזרחיות. "כל המטרות היו תשתית אזרחית רגילה, דברים שמקיימים פשוטו כמשמעו את חייהם של אנשים", הוסיף.