מחקר בהשתתפות 61 מטופלים מצא כי גלולה ניסיונית בשם "דראקסונראסיב" (daraxonrasib), שניתנה בשילוב עם טיפול כימותרפי, הביאה לתוצאות מעודדות, ובהן צמצום משמעותי של גידולים סרטניים. אצל חלק מהמטופלים הגידולים אף הצטמקו עד שלא ניתן היה לזהותם בבדיקות הדמיה.

המחקר כלל חולים בסרטן הלבלב בשלבים שונים של המחלה, שקיבלו את התרופה החדשה פעם ביום לצד כימותרפיה. על פי הממצאים שדווחו, אצל כ-60% מהמשתתפים נרשמה הצטמקות משמעותית של הגידולים, ואצל כ-8% מהם הגידולים הפכו לבלתי ניתנים לזיהוי בבדיקות הדמיה.

עוד עולה מהנתונים כי אצל מרבית המשתתפים הצליח הטיפול לעצור את התקדמות המחלה במהלך תקופת המעקב. עם זאת, בדיווח על המחקר הופיעו שני נתונים שונים לגבי שיעור המטופלים שמחלתם לא התקדמה: 90% מהמשתתפים, לעומת טענה שלפיה הדבר התרחש אצל כל 61 החולים.

ד"ר וונגקי פארק, אונקולוג המתמחה בגידולים במערכת העיכול במרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק, שהציג את הממצאים, הביע התרגשות מהתוצאות. "מעולם לא ראיתי כל כך הרבה גידולים נעלמים אצל חולים שהסרטן בגופם התפשט", אמר.

לדבריו, מעבר לשיעור הגבוה של המטופלים שהגיבו לטיפול, נרשמו גם תגובות משמעותיות יותר והארכה של משך הזמן שבו המחלה נותרה בשליטה. החוקרים מקווים כי ממצאים אלה יתורגמו בעתיד גם להארכת חיי המטופלים.

משך המעקב החציוני אחר המשתתפים עמד על 18 חודשים. פארק תיאר את המקרים שבהם הגידולים לא נראו עוד בבדיקות ה-CT כהישג יוצא דופן, ואמר כי מדובר בתוצאות הקרובות להפוגה מלאה של המחלה.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי היעלמותו של גידול מבדיקת הדמיה אינה מוכיחה שהסרטן נרפא לחלוטין. בשלב זה לא ידוע אם המחלה עלולה לשוב לאחר תקופה ממושכת, ועדיין נדרשים מחקרים נוספים ומעקב ארוך יותר כדי לקבוע את יעילות הטיפול ואת השפעתו על הישרדות החולים.