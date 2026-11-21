קצב ההתאוששות של איראן מעורר דאגה במערכת הביטחון הישראלית, ובצה"ל מרחיבים את ההיערכות גם לתרחישים של שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי.

על פי דיווח ב"אולפן שישי", הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס לאפשרות הזאת בדיון סגור שהתקיים ביום חמישי, והבהיר כי הצבא עוקב אחר התפתחות האיומים מצד איראן.

"אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי התפתחות איומים חמורים באיראן ונערכים בהתאם, כולל איומי נשק בלתי קונבנציונלי על סוגיו", אמר זמיר בדיון, לפי הדיווח.

למרות ההיערכות, במערכת הביטחון אינם סבורים בשלב זה כי איראן מציבה איום בלתי קונבנציונלי ממשי ומיידי. עם זאת, האפשרות נכללת בתרחישים שאליהם נערך צה"ל, לצד המעקב אחר שיקום היכולות הצבאיות של המשטר האיראני.

ההתייחסות של הרמטכ"ל מגיעה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה אף הוא את האפשרות שאיראן בוחנת שימוש באמצעי לחימה מסוג זה. בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי "יש סימנים לכך שאיראן בוחנת שימוש בגזים ובנשק ביולוגי".

במקביל, בישראל מזהים כי איראן משקמת את יכולותיה בקצב מהיר מכפי שהוערך בתחילה. גורם ביטחוני שהתייחס למצב אמר: "האיראנים עוד רחוקים מנקודה שמחייבת לפעול בתוך ימים, אבל גם לא נוכל להמתין חודשים ארוכים. הם משתקמים הרבה יותר מהר ממה שציפינו".

על פי הדיווח, בצה"ל בוחנים גם את האפשרות שפעולות עתידיות נגד איראן לא יסתכמו במבצע בודד. ההערכה היא כי ייתכן שיהיה צורך בפעולות חוזרות נגד יכולותיו של המשטר, במטרה לפגוע בתהליך השיקום הצבאי ולהרחיק את האפשרות לתקיפות נגד ישראל.

במערכת הביטחון מתייחסים גם לתוצאות הפעולות שביצע צה"ל בסבב הלחימה האחרון. לפי הדיווח, מאז אותו סבב, התקיפות האיראניות מגיעות לכל היותר עד ירדן, גם כאשר טהרן מבקשת להעביר מסר באמצעות פעולה צבאית. בצה"ל רואים בכך ביטוי לפגיעה שנגרמה ליכולות האיראניות.