קוסאי אלג'ולאני, ילד בן 10, נורה למוות הבוקר (שבת) במחנה הפליטים שועפאט בירושלים. צוותי מד"א פינו אותו במצב אנוש לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

במשטרה מעריכים כי הירי בוצע על רקע סכסוך בין משפחות, ובודקים אם הילד היה היעד המכוון או שנורה בעקבות טעות בזיהוי.

עדת ראייה שנכחה במקום תיארה את רגעי הירי. "בדיוק יצאתי החוצה. מישהו קרא לו ואמר לו 'בוא, אני רוצה להגיד לך משהו'. הבחור המסכן ניגש אליו והוא מייד ירה לו בראש באזור עיניים, ובבטן. עד עכשיו אני לא מצליחה לשכוח את הדם שלו", סיפרה.

נער בן 16, שנעצר לאחר שעות של חיפושים בחשד למעורבות ברצח, שוחרר בתום חקירה קצרה, לאחר שגרסתו נבדקה ולא נמצאה תשתית לחשד הקושר אותו למעשה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הגיב לרצח והביע זעזוע עמוק מהמקרה. "אני מזועזע מהרצח הנורא של קוסאי אלג'ולאני, ילד שכל רצונו בבוקר הזה היה להגיע לבית הספר, וחייו נגדעו באכזריות. אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לפגיעה בחיי אדם, בוודאי לא בחייו של ילד", אמר.

ליאון הביע את תנחומיו למשפחה והדגיש כי כל ילד זכאי לחיות בביטחון ולנהל את שגרת חייו ללא פחד. לדבריו, הוא סומך על כוחות הביטחון שיעשו כל שניתן כדי להביא את הרוצח לדין ולמצות עמו את הדין.

מארגון "יוזמות אברהם" נמסר כי הילד נורה בדרכו לבית הספר, כשילקוטו על גבו ולעיני תלמידים אחרים. בארגון גינו את הרצח והצביעו על גל האלימות בחברה הערבית. "שבוע מדמם בחברה הערבית. מדי בוקר אנו מתעוררים לבשורה על רצח נוסף, והבוקר נחצה עוד קו אדום עם רציחתו של ילד בן 10", נמסר.

בארגון התייחסו גם לפגיעה בילדים הנחשפים לאירועי אלימות קשים. לדבריהם, רק אתמול היו שני ילדים עדים לפיצוץ רכב בטירה שבו נרצחה אמם, ואילו הבוקר נחשפו תלמידים לרצח ילד בן גילם סמוך לבית ספרם.

"בתי הספר, שאמורים להיות מרחב בטוח עבור ילדים, הופכים לזירות של טראומה ופחד", מסרו בארגון. "האלימות גובה מחיר כבד גם ממי שנותרו בחיים, ומשאירה צלקות שילוו דור שלם".