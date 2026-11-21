פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הכחיש היום (שבת) דיווחים איראניים שלפיהם מטוס קרב אמריקני מסוג F-16 נפגע מאש מערכות ההגנה האווירית של איראן ונאלץ לבצע נחיתת חירום.

בהודעה האמריקנית הובהר כי אף מטוס קרב של ארצות הברית לא נפגע.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן טענו כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה פגעו ביום שישי במטוס F-16 אמריקני בעת שטס מעל אזור המפרץ. לטענתם, המטוס ניזוק בעקבות הפגיעה ונאלץ לבצע נחיתת חירום.

בפיקוד המרכז האמריקני דחו את הגרסה האיראנית והבהירו כי לא התרחשה תקיפה של מטוס F-16 אמריקני. עוד נמסר כי כל מטוסי הקרב האמריקניים הפועלים במזרח התיכון בטוחים וכי מיקומם ידוע לצבא ארצות הברית.

הדיווח האיראני וההכחשה האמריקנית פורסמו על רקע המתיחות הביטחונית בין המדינות. לפי רויטרס, לא הוצג אישור עצמאי לטענה האיראנית בדבר פגיעה במטוס.