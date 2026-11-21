עדכון מדאיג על עזה: "חמאס חזר ל-100 אחוז סד"כ ומייצר רחפנים"

ארגון הטרור חמאס הצליח להחזיר את מצבת כוח האדם שלו לרמה שבה הייתה לפני מתקפת 7 באוקטובר, ובמקביל הוא פועל להרחבת יכולותיו הצבאיות, בדגש על ייצור והפעלת רחפני נפץ. כך אמר רפאל חיון, העוקב אחר פעילות ארגוני הטרור ברצועת עזה, בריאיון לצבי יחזקאלי בתוכנית "הערביסטים" ב-i24NEWS.

חיון טען כי במהלך הלחימה הצליח צה"ל לצמצם את כוחו של חמאס לכ-30% מהיקפו המקורי, אולם בעקבות נסיגת הכוחות מהרצועה החל הארגון בתהליך שיקום מואץ. לדבריו, כיום חמאס מחזיק שוב ב-100% מסדר הכוחות שהיה ברשותו ערב המלחמה.

את הגידול במספר הפעילים מייחס חיון בין היתר למאמצי הגיוס של חמאס בקרב תושבי הרצועה, תוך ניצול הרצון לנקום בעקבות המלחמה והצעת תשלום למתגייסים.

"יש את העניין של הנקמה, וחמאס מנצל את זה. הוא אומר להם - 'אתם רוצים לנקום? בואו לארגון, הארגון פתוח, תקבלו את השקלים ובזמן שלנו גם תנקמו'".

לצד גיוס כוח האדם, חיון מתאר גם חידוש של מערכי הייצור הצבאיים ברצועה. לדבריו, חמאס שב לייצר אמצעי לחימה בהיקפים גדולים, בעוד שהברחות הציוד לתוך הרצועה נמשכות "בכל דרך אפשרית".

חיון התייחס גם למצבו הכלכלי של הארגון, וטען כי בניגוד לתמונות המצוקה המוצגות בתקשורת הערבית, חמאס ממשיך ליהנות ממשאבים כספיים נרחבים המאפשרים לו לממן את פעילותו.

"הכסף זורם בלי הפסקה, לחמאס לא חסר כסף, שאף אחד לא יספר סיפורים. כל מה שאנחנו רואים באל-ג'זירה, כל מיני סיפורים ומסכנים, זה רק אחיזת עיניים".

אחד השינויים המרכזיים שעליהם הצביע חיון נוגע לאמצעי הלחימה שחמאס מבקש לפתח. לדבריו, בארגון הגיעו למסקנה כי השימוש ברקטות איבד מיעילותו מול מערכות ההגנה הישראליות, ולכן החליטו להשקיע יותר בפיתוח יכולות המבוססות על רחפנים.

"הם הבינו בחמאס שמבחינתם העניין של הרקטות כבר לא רלוונטי. ישראל מיירטת הכול, יש לה כיפת ברזל", הסביר חיון.

לדבריו, חמאס בחן את השימוש ברחפנים בזירות לחימה אחרות והחל ליישם את הידע שצבר בהכשרת פעיליו. "הם למדו מחיזבאללה, למדו מאוקראינה, והתחילו להתאמן על רחפנים".

במסגרת המאמצים הללו, חמאס מפעיל ברצועה מערך לייצור רחפני נפץ קטנים באמצעות מדפסות תלת-ממד. על פי התיאור של חיון, הרחפנים מסוגלים לשאת מטעני חבלה במשקל של חצי קילוגרם עד קילוגרם, והארגון מכשיר יחידות מיוחדות להפעלתם.

כדי להימנע מחשיפת הפעילות לתצפיות מהאוויר, האימונים בהטסת הרחפנים נערכים בעיקר בתוך מבנים סגורים. כך, לצד חידוש ייצור אמצעי הלחימה, פועל חמאס גם להכשרת כוח אדם שיוכל להפעיל את הרחפנים.

אולם האיום שעליו הצביע חיון אינו מסתכם ברחפני הנפץ הקטנים. לדבריו, יותר מ-100 רחפני תובלה כבדים מדגם "פלייקארט 100" (FlyCart 100) כבר הוברחו לשטח רצועת עזה, ומיקומם המדויק אינו ידוע.

"עזוב שאף אחד לא יודע בדיוק איפה הם נמצאים", אמר חיון, והדגיש את יכולות הנשיאה של הכלים שהגיעו לרצועה: "אלה רחפנים שיכולים לשאת משקל אדם. זה מטורף".