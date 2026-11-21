מה מסתתר מתחת לאדמה באיראן? בזמן שהמתיחות במזרח התיכון נמשכת והאפשרות לתקיפות נוספות במדינה עדיין על הפרק, בטהרן החליטו לחשוף את מה שהם מכנים "עיר טילים" תת־קרקעית.

האיראנים פרסמו תיעוד מתוך המתקן, הציגו את המקום כבסיס חדש של מערך הטילים ושיגרו איום ברור: "יש הפתעות. לא יהיה היסוס בהפעלת כוח".

מי שהגיע לבקר במתקן הוא מג'יד מוסאווי, מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה. מוסאווי ניצל את הביקור כדי להבהיר שאיראן ממשיכה להתכונן לעימות אפשרי, וטען כי הכוחות שתחת פיקודו מוכנים לפעול בכל רגע שיידרשו לכך.

"כוח האוויר והחלל ערוך ומוכן למלא את פקודותיו של המפקד העליון בכל הזירות המבצעיות", אמר מוסאווי. לדבריו, בתקופה שחלפה בין העימותים פעלה איראן להרחבת היכולות הצבאיות שלה, ואף פיתחה אמצעים חדשים שנועדו לחזק את כוח ההרתעה שלה.

"היכולות בתחום האוויר והחלל התרחבו באופן משמעותי בתקופה שבין העימותים. פותחו אמצעים בעלי השפעה רבה, המעוררים הרתעה", הצהיר המפקד האיראני.

אבל האיראנים לא הסתפקו בהצגת המתקן. בתקשורת במדינה פורסמו גם דברים חריפים של מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, שלפי הדיווח נאמרו מתוך "עיר הטילים" שנחשפה. "מה שקורה לאויב כעת הוא רק ההתחלה. אתם תחזו בהשפלתו של האויב ובתבוסתו המוחלטת. האמת תנצח את השקר", איים וחידי.

לצד האיומים, יש גם סימני שאלה סביב החשיפה. באיראן טוענים שמדובר במתקן חדש, אלא שרק בתחילת החודש כבר הציגו האיראנים חשיפה דומה. לכן עדיין לא ברור אם מדובר במתקן שנבנה לאחרונה, בחלק ממאמצי השיקום של מערך הטילים או במהלך תעמולתי שנועד להרתיע את ישראל וארצות הברית.

גם לגבי היקף המתקן עצמו נותרו פרטים רבים לא ידועים. האיראנים לא פרסמו נתונים שמאפשרים לקבוע כמה טילים נמצאים בו, מה גודלו או אילו יכולות מבצעיות הוא מספק. בשלב זה, הטענות על המתקן החדש ועל הרחבת היכולות נשענות על ההודעות והתיעוד שפרסמו משמרות המהפכה.